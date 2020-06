Paola Maria überrascht mit neuer Haarfarbe

Große Verwirrung bei Paola Maria: Die YouTuberin zeigt sich ungewohnt mit blonden Haaren auf Instagram! Auf ihrem neuem Selfie sieht man sie mit einer ganz neuen Mähne – oder handelt es sich dabei doch nur um eine Perücke?

Paola Maria und Ehemann Sascha Koslowski erwarten ihr zweites Kind! Die 26-Jährige ist bereits in der 19. Woche und posiert auch mit Bäuchlein fröhlich auf Instagram weiter. Jetzt überrascht sie mit einer neuen Haarfarbe und trägt eine blonde Mähne.

Paola Maria neue Haarfarbe?

Hauptsächlich sah man Paola immer mit brauen Haaren – maximal mit blonden Strähnen. Doch nun posiert die gebürtige Italienerin ganz in honigblond auf Instagram. Schon früher war sie sehr experimentierfreudig und färbte sich prompt die Haare pink. In letzter Zeit sah man die YouTuberin aber eher in einem natürlichen Look. Umso überraschender, dass sie jetzt komplett auf blond geht.

Doch nur eine Perücke

Die baldige Zweifach-Mama scheint auf dem Bild aber nur eine Perücke zu tragen! Ein kurzer Blick in ihre Story verrät, dass sie immer noch braune Haare hat. Da sieht man sie in einem Boomerang mit dem Kinderwagen laufen und das mit dem altbekannter Frisur. Anscheinend hat sich Paola nur für das Bild schnell ein Perücke geschnappt – vielleicht auch besser so während der Schwangerschaft. Beim Blondieren kann es nämlich zu gesundheitsschädlichen Folgen für das Kind kommen!