Palina Rojinski spricht offen über Kinderwünsche!

Palina Rojinski redet über ihre Familienplanung! Sie möchte in wenigen Jahren bereits Mama werden – Ihre Karriere ging bis jetzt immer vor, doch das scheint sich langsam zu ändern. Mit Ende 30 möchte Palina selber Kinder haben.

Spätestens nach „Circus Halligalli“ kennt die TV-Welt Palina Rojinski. Die Moderatorin, Schauspielerin und DJane ist mega erfolgreich in so ziemlich allem, was sie tut. Palina gehört zu den Prominenten, die ihr Privatleben gerne für sich behalten – umso verwunderlicher, dass sie nun öffentlich über ihre Babyplanung spricht! Denn die 35-Jährige möchte gerne demnächst Kinder bekommen!

In spätesten vier Jahren möchte Palina Rojinski eine Familie gründen

„Mit Ende 30 wünsche ich mir auf jeden Fall eine eigene Familie. Ich bin mir sicher, dass ich dann Kids haben werde“, plaudert sie im Bunte-Interview aus. Rein von der Rechnung her dürfte sie also in den nächsten Jahren mit einer dicken Kugel durch die Gegend laufen! Anscheinend ist das Problem nicht mal den passenden Partner an der Seite zu haben – oder Palina ist einfach sehr optimistisch. Wer der Glückliche an ihrer Seite ist oder sein wird, verrät sie aber auch in Zukunft nicht: „Mein Privatleben möchte ich nur noch für mich behalten und schützen.“

Zuerst Karriere, dann Kinder

Für die Russin war klar, dass sie erst ihr Leben absichern möchte, bevor sie viele kleine Kids um sich herum haben möchte: „Bisher habe ich mich um meine Karriere gekümmert. Der nächste Schritt ist dann meine eigene Familie. Und ich bin sicher, dass ich das alles gewuppt kriege – also Job und Kinder im Einklang.“