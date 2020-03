BibisBeautyPalace: Darf Julian nicht in den Kreißsaal?

BibisBeautyPalace ist in der 39. Woche schwanger. Durch die Corona-Krise ist fraglich, ob ihr Mann Julienco in den Kreißsaal darf – muss die Influencerin da alleine durch?

Bianca und Julian Claßen sind bereits zum zweiten Mal schwanger. Ihr erstes Kind, Sohn Lio, kam vor knapp einem Jahr zu Welt. Jetzt bekommt der Kleine eine Schwester namens Emily, was die beiden schon frühzeitig verraten haben. Bibi ist schon in der 39. Woche schwanger! Eine normale Schwangerschaft geht um die 40 Wochen – es könnte also bald soweit sein.

In einigen Kreißsäle sind Begleitpersonen bereits verboten

In dem neuen Video auf Bibis Kanals geben die beiden ein generelles Update über die Schwangerschaft und vor allem wie das Coronavirus die Geburt beeinflusst. Ein Freund von den beiden sagte, dass es mittlerweile nicht erlaubt sei, Männer in den Kreißsaal zu lassen. „Jetzt ist es hier und dort schon verboten oder nicht gerne gesehen, dass Männer mit in den Kreißsaal kommen. Da macht man sich schon Gedanken.“, so die Kölnerin in dem Video.

Noch haben beide keine genauen Infos

Für die beiden wäre es natürlich das absolut schlimmste Szenario, wenn Bibi alleine entbinden müsste! „Das wäre eine Horrovorstellung. Ich glaube jede Frau, die schon mal eine Geburt erlebt hat, die kann das nachvollziehen. Das ist eine Situation, wo man nicht alleine sein will!“ Und Julian möchte natürlich auch gerne dabei sein! Ob er am Geburtstag mit rein darf oder nicht bleibt fraglich – noch kann ihnen da keiner eine genaue Auskunft geben.