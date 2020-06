K-Pop-Star mit 28 Jahren überraschend gestorben

Mit gerade einmal 28 Jahren ist der Sänger Yohan unerklärlicherweise verstorben. Am Donnerstag wurde sein Tod bekannt gegeben – der Schock in der K-Pop-Welt sitzt tief. Die Gründe für seinen Tod sind noch nicht öffentlich.

Die K-Pop-Fans müssen jetzt ganz stark sein: Der Südkoreaner Yohan ist überraschend im Alter von 28 Jahren verstorben. Mit bürgerlichen Namen hieß er Kim Jeong-hwan und war Teil der K-Pop-Band „TST“. Die Todesumstände sind noch nicht klar.

Fans aus aller Welt trauern um den Star

Tiefe Trauer bei der Boyband „TST“: Sänger und Schauspieler Yohan ist Donnerstag unerwartet verstorben. Mit Songs wie „Mind Control“ oder „Wake Up“ gewann die Boygroup an Erfolg – nun sind ist Gruppe nur noch zu sechst. Die erschütternde Nachricht gab das koreanische Nachrichtenportal eNEWS24 am Donnerstag bekannt.

Trauerbekundungen unter letztem Post

Den letzten Post verfasst der 28-Jährige am 31.Mai 2020, auf dem man ihn am Strand bei Sonnenuntergang sah. Die Bildunterschrift ist „Ich möchte reisen“. Ob das ein möglicher Hinweis sein könnte? Die Fans nehmen Abschied von ihrem Idol. „Ruhe in Frieden, wir lieben dich“, heißt es unter anderem in den Kommentaren. Andere User können und wollen die Nachricht noch nicht wahr haben: „Ich bete, dass das alles nur ein Gerücht ist. Bitte ich hoffe, dass nichts davon real ist. Ich hoffe, dass nichts passiert ist. Bitte sei okay, wir lieben dich so sehr Engel“.