Miley Cyrus: Das macht die Sängerin heute!

Sie gehört mit zu den größten Stars weltweit: Miley Cyrus ist seit knapp 15 Jahren im Rampenlicht zu sehen – aber was macht die „Wrecking Ball“-Sängerin heute?

Egal ob als Sängerin oder Schauspielerin – Miley Cyrus hat bewiesen, dass sie beides kann. Gerade als sie 14 Jahre alt war startete die Serie „Hannah Montana“ im Disney Channel und bereits dort bewies sie mit ihrer Rolle, dass sie beide Stärken in einem vereinen kann. Später hat sie mit Songs wie „We Can’t Stop“ oder „Wrecking Ball“ eine ganze Generation mit geprägt.

Von Hannah Montana zu „Wrecking Ball“

Zwischen 2006 und 2011 sah man Miley vorrangig als Schauspielerin. Unter dem Namen Hannah Montana sang Miley Steward fröhlich vor Stadien ohne das jemand ihren richtigen Namen wusste. Im Jahr 2011 war dann Schluss für Hannah und Miley rechnete mit ihrer Kinderstar-Karriere ab. Ab 2012/2013 kam dann der krasse Wandel. Vom unschuldigen Sunnygirl ist wenig übrig geblieben – stattdessen sah man Miley jetzt wesentlich freizügiger in Songs wie „We Can’t Stop“, wo sie mehr als offen über ihre Partyerlebnisse singt. Einige Skandale blieben in der Zeit nicht aus und somit legte der einstige Disney-Star eine 180-Grad-Wendung hin.

Das macht Miley heute

Nach ihrer exzessiven Drogenzeit, geleakten Nudes und gerauchten Joints auf der Bühne der MTV EMA’s wurde es ruhig um Miley. Sie produzierte ein beinahe Non-Profit-Album „Miley Cyrus & Her Dead Petz“, welches es erst nur auf Soundcloud for free und erst Jahre später auch bei Spotify & Co. zu hören gab. Es gab weniger Freizügigkeit, mehr Aktivismus im Umweltschutz und Feminismus auf ihrer Instagram-Seite zu sehen.

2017 veröffentlichte sie die Single „Malibu“, welcher eine Liebeserklärung an ihre Jugendliebe Liam Hemsworth darstellt – ein Jahr später heirateten beide. Nach zehn Jahren ständigem On-Off zwischen den beiden ließen sich beide im August 2019 einvernehmlich scheiden. Miley rechnete in der Zwischenzeit endgültig mit ihrer Disney-Zeit ab: In der Folge „Rachel, Jack und Ashley Too“ der 5. Staffel von „Black Mirror“ stellte sie sich selbst und ihre Kindheit stark dystopisch dar. Die heute 27-Jährige arbeitet aktuell an ihrem neuen Album „She Is Miley Cyrus“, welches voraussichtlich im laufenden Jahr erscheinen wird.