Michael Wendler: Er ist sauer auf seine Ex Claudia!

Michael Wendler und Laura Müller könnten kaum glücklicher sein. Erst Ende April haben sich die beiden romantisch über Dächern von Köln verlobt. Nun hat sich auch seine Ex-Frau Claudia Norberg zu Wort gemeldet. Ihren Nachnamen möchte sie nicht bei Laura sehen – jetzt äußert sich auch das Paar dazu.

Kurz nachdem sich Michael Wendler und Laura Müller verlobt haben, hat sich seine Ex-Frau Claudia Norberg schon zur Namensgebung der beiden geäußert. In einem Bild-Interview bat sie den Wendler, der ihren Nachamen bei der Hochzeit angenommen hat, diesen nicht an Laura weiterzugeben. Sie fände es ihrer Familie und ihrem verstorbenen Vater fair gegenüber, wenn der Nachname Norberg bei ihr bleiben würde. Jetzt melden sich die frisch Verlobten zu Wort!

Michael Wendler macht eine klare Ansage

In einem RTL-Interview antwortete der Schlagersänger nun auf die Bitte seiner Verflossenen: „Wir wundern uns jedes Mal, dass sich meine Ex versucht, in unsere Beziehung einzumischen. Das finden wir nicht richtig.“ Er verdeutlicht seine Worte: „Wir wollen nicht, dass sie sich in unser Leben einmischt. Als Nächstes sagt sie noch, wie unsere Kinder zu heißen haben. Das geht zu weit.“ Laura ist da der selben Meinung: „Wenn wir ein Kind bekommen, muss ich sie fragen wie unser Kind heißt? Und ob es ein Junge oder Mädchen wird? Welches Brautkleid ich tragen muss?“ Harte Worte von den beiden!

Claudia Norberg von der Hochzeit ausgeladen

Welchen Nachnamen Laura und Michael am Ende annehmen werden, wissen sie selber noch nicht: „Es gibt tatsächlich viele Variationsmöglichkeiten. Aber wir haben uns dazu noch keine Gedanken gemacht.“ Worin sie sich aber sicher sind, dass Claudia Norberg auf keinen Fall zur Hochzeit eingeladen wird.