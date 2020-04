Melina Sophie: Die YouTuberin bleibt jetzt in Deutschland!

Schon letztes Jahr wollte Melina Sophie eigentlich Island den Rücken kehren – ihre aktuelle Beziehung hat sie bis jetzt daran gehindert! Aber was ist jetzt mit ihrer Freundin? Melina gab auf Instagram bekannt: Sie bleibt in Deutschland!

Im Juli 2016 gab Melina Sophie auf YouTube bekannt, dass sie auswandern wird. Und zwar nach Island. Nicht für immer – das hat die YouTuberin auch verraten, aber wie lange konnte sie noch nicht sagen. Letztes Jahr gab sie bekannt ihr Haus auf Island zu renovieren und alle nötigen Schritte in die Wege zu leiten, um wieder ihr Leben in Deutschland anzufangen. Dann gab sie bekannt: Melina postet in ihre Instagram-Story „Ich bleib übrigens jetzt auch hier. Germany got me back.“

Melina wollte schon letztes Jahr wieder zurück nach Deutschland

Eigentlich wollte Melina Sophie Baumann noch ein Weilchen in ihrer Wahlheimat Island bleiben. Sie war jetzt wieder in festen Händen, hat sich einen zweiten Hund zugelegt – das häusliche Glück war beinahe vervollständigt. Auch wenn Melina immer wieder von ihrem Heimweh sprach, wie sehr sie ihre Familie und Freunde in „Good old Germany“ vermisste, sie blieb weiterhin auf der eisigen Insel.

Helga bleibt wahrscheinlich in Island

Doch seit der Quarantäne-Zeit ist sie natürlich bei ihrer Familie in Minden. Zeit um über vieles Nachzudenken und vielleicht auch den ein oder anderen Umzug zu planen. Gestern Abend verkündete sie „Godi und Emil werden für die Reise nach Deutschland vorbereitet“ – gleich im nächsten Post verriet die 24-jährige, dass sie in Deutschland bleiben würde. Doch was ist mir ihrer Freundin Helga? Dazu hat Melina bis jetzt noch nichts gesagt, es sieht aber wohl nach einer wirklich fernen Fernbeziehung für die beiden aus.