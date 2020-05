Lisa und Lena sind auf TikTok zurück!

Lisa und Lena löschten ihren ihren TikTok-Account mit über 30 Millionen Followern vor rund einem Jahr. Für die Fans war das ein riesiger Schock! Doch nun gibt es tolle Neuigkeiten: Die Web-Stars melden sich auf der Plattform zurück.

Bei mehr als 30 Millionen Fans weltweit sagten sie einfach Ciao: Lisa und Lena löschten vor einem Jahr ihren TikTok-Account! Damals wollten die beiden weiterziehen und neue Herausforderungen wagen. Innerhalb von drei Jahren hatten sie sich eine riesige Fanbase aufbaut. Nun sind die beiden Blondinen wieder auf TikTok, was sie stolz auf Instagram veröffentlichten.

Darum feiern Lisa und Lena ihr Comeback

Die Twins haben damals ihren Account nicht nur deaktiviert, sondern komplett gelöscht! Nun sind sie wieder zurück und müssen vorerst bei Null anfangen müssen Doch schnell dürften ihre Follower-Zahlen steigen, denn schließlich haben die Twins eine riesige Fanbase. Damals hieß es auf ihrem Instagram: „Wir müssen euch etwas Wichtiges sagen. Wir haben lange darüber nachgedacht und uns jetzt entschieden. Wir werden unseren Tik-Tok Kanal löschen. (…) es ist Zeit weiterzuziehen und neue Wege zu gehen.“ Doch warum feiern sie nun ihr Comeback? „Während der aktuellen Lage hatten wir die Zeit, zu schauen, was sich auf TikTok geändert hat. Die App hat sich ziemlich verändert und wir haben unsere Sichtweise ebenfalls verändert“, so die Twins.

Auf ihrem Instagram-Account posten die beiden das Video von ihrem TikTok-Kanal. Im Clip sieht man alte Videos der beiden im Hintergrund laufen und Lisa und Lena tanzen zum Song „Without Me“ von Eminem. Darunter schrieben sie: „Wir sind so aufgeregt, wieder zurück zu sein! Wir haben so viele Anfragen und Nachrichten bekommen, dass wir zurück zu TikTok kommen sollen. Also haben wir uns die Zeit genommen, uns auf der App umzusehen und zu checken, was sich alles verändert hat.“

Und was wollen die beiden posten? „Wir wollten immer Positivität verbreiten und haben das auch weiterhin vor. Außerdem wollen wir Menschen inspirieren, kreativ zu sein und Spaß mit ihrer Familie und ihren Freunden zu haben“, erklären Lisa und Lena.