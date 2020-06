Lisa und Lena: Die Twins sind volljährig!

Die TikTok-Stars Lisa und Lena sind 18 Jahre alt geworden! Passend zum Geburtstag sprechen die beiden über die wachsende Verantwortung und darüber, dass es nicht selbstverständlich ist immer noch Erfolg zu haben!

Vor mehr als sie vier Jahren wurden die TikTok-Twins Lisa und Lena mit ihren Tan-Videos berühmt – und das weltweit! Die beiden erreichten Millionen Views und sind seitdem nicht mehr zu stoppen. Die Stuttgarterinnen sprachen auf YouTube über ihren heutigen 18. Geburtstag!

Die Verantwortung kommt mit dem Alter

Happy Birthday! Die Zwillinge Lisa und Lena werden 18 Jahre alt – passend dazu haben sie mit der Fernsehmoderatorin Aminata Belli ein Video zu ihrer Volljährigkeit gedreht. Beide sind ziemlich happy, aber merken auch, dass die Verantwortung wächst: „Ich freue mich immer noch voll, aber ich merke so langsam, okay, es ist wirklich Verantwortung“, beschreibt Lisa in dem Video. Ihre Schwester Lena sagt dazu: „Ich habe Respekt davor, aber keine Angst.“

Dankbar für ihre Community

Es ist nicht selbstverständlich, dass die Fans nach ihrer einjährigen Abstinenz von TikTok, immer noch da sind und sie unterstützen. Die Twins sind dankbar für eine so große und positive Community: „Das schönste Kompliment ist, wenn Leute sagen, ‚Ey, ihr habt mich zum Lächeln gebracht' „, so Lena im Interview.