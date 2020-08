Katja Krasavice: Sie ist jetzt „Eure Mami“

Katja Krasavice bringt ein neues Album raus! Die selbsternannte Boss Bitch heißt nun „Eure Mami“, wie sie auf Instagram veröffentlichte. Am 29. Januar kommt ihr neues Werk raus, fast ein Jahr nach ihrem Debütalbum. „Eure Mami“ wird vor allem um ernste Themen sprechen, wie sie in ihrem Autobiografie „Bitch Bibel“ erzählte.

Große Ankündigung bei Katja Krasavice: Die 24-Jährige hat vor ein paar Tagen ihren Instagram-Account auf privat gestellt und löschte vorher alle Bilder. In Ihrer Story sah man in regelmäßigen Abständen einen Countdown – ohne aber zu wissen, wann dieser endet! Doch nun lässt die Blondine die Bombe platzen. Mit Kind auf dem Arm und Haaren in Farbe des Regenbogens kündigt sie ihr neues Album an!

„Boss Bitch“ war ein voller Erfolg

Im Januar 2020 releaste Katja erst ihr Debütalbum „Boss Bitch“ und ging damit direkt auf die eins der deutschen Albumcharts. Ganze elf Wochen konnte sich die Platte halten – damit setze die selbsternannte Boss Bitch ganz neue Maßstäbe für die Musikindustrie. Nicht nur, dass eine Sexpuppe in ihrer Deluxe Box zu finden war. Nein, eine Tour mit Striptease der Boss Bitch persönlich durfte natürlich auch nicht fehlen! Doch schnell machte das Coronavirus auch Katjas Tour zu schaffen und so brach sie ab und begann an etwas ganz Neuem zu arbeiten.

Katja Krasavice kündigt „Eure Mami“ an

Gestern lüftete sie dann das Geheimnis um ihr neues Album: „Eure Mami“ kommt am 29. Januar in die Läden! „Was geht ab Leute, hier ist eure Boss Bitch – nicht. Hier ist eure Mami“, erklärt Katja auf Instagram. Von ihren blonden Haare ist relativ wenig übrig geblieben, denn „Eure Mami“ hat jetzt bunte Haare in den Farben des Regenbogens! Bereits über 2000 Boxen wurden in den ersten 24 Stunden verkauft – damit dürfte Katja mehr als zufrieden sein und bedankt sich bei ihren Fans: „Danke für den ganzen Support und die Liebe!“