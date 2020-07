Julia Beautx: Sie wird TV-Moderatorin!

Julia Beautx ist aus der deutschen Influencer-Szene nicht mehr wegzudenken. Die junge Sängerin, Youtuberin, Schauspielerin und jetzt auch Moderatoren ist bereits in ihren jungen Jahren gar nicht mehr zu stoppen! Bei „Ninja Warrior Germany Kids“ macht sie jetzt ihre ersten Erfahrungen als Field-Reporterin.

Von YouTuber zum Fernsehen! Eine sehr ungewöhnliche Richtung, meist vermeiden die YouTube-Stars tragende Rollen im TV oder bekommen nicht die Möglichkeit dazu. Doch jetzt wird Julia Beautx mit bereits 21 Jahren Reporterin bei „Ninja Warrior Germany Kids“! Neben mehr als 2,1 Millionen Abonnenten auf YouTube und 2,7 Millionen Followern auf Instagram gehört Julia schon lange zu den ganz Großen – jetzt bekommt sie ihre eigene Dokumentation auf TVNOW !

Julia als Field-Moderatorin

Wer noch „Takeshi’s Castle“ kennt, dem wird das Konzept von „Ninja Warrior Germany Kids“ sehr bekannt vorkommen. Am Sonntag sieht man ein neues Gesicht bei der beliebten Serie – Julia Beautx tritt als Moderatorin auf und wagt damit einen Schritt in die TV-Welt! „Ich musste bei dem Angebot nicht lange nachdenken. Sport und Kids – das ist genau mein Ding.“, sagt sie gegenüber Bild.

Zufrieden mit ihrem ersten Job als Moderatorin

„Ich hätte niemals gedacht, dass die mich nehmen werden! Und darüber bin ich mega-begeistert. Das ist richtig krass und nochmal was ganz anderes“, plaudert sie im Promiflash-Interview aus. „Ich hatte ein bisschen Angst vor Buschi am Anfang, weil der ja schon gut frech ist. Aber der hat mich direkt sehr gut aufgenommen. Das war wie so eine Papa-Figur, der hat mir sofort die Aufregung genommen und mir Tipps gegeben“, spricht sie in höchsten Tönen von ihren Co-Moderatoren. Demnächst erscheint auf TV NOW die Doku „Von Insta zu Ninja – Julia Beautx wird Moderatorin“ zusammen Julia.