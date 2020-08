Jenny Frankhauser: Sie hat einen Freund!

Mitte März gab Jenny Frankhauser bereits die Trennung von ihr und Steffen König bekannt. Doch nun ist die Brünette wieder in festen Händen, wie Daniela Katzenberger auf Instagram mitteilte! Bei einer Story verriet die Blondine zufällig, dass ihre Schwester wieder in festen Händen ist.

Daniela Katzenberger schaut natürlich die aktuelle Staffel von „Promi Big Brother“! Denn ihre Schwester Jenny Frankhauser macht dieses Jahr bei dem Format mit – die passenden Storys auf Instagram dürfen da von der Katze auch nicht fehlen. Zuerst regt sie sich nur über die fehlende Sendezeit ihrer Schwester auf – doch dann! Verrät sie versehentlich den Beziehungsstaus ihrer Schwester Jenny. Ups, schon wieder etwas ohne Jenny’s Einverständnis veröffentlicht?

Jenny Frankhauser ist zu brav

Die Blondine kann es natürlich nicht lassen den einen oder anderen Kommentar loszuwerden. Gerade jetzt wo man Jenny im „Promi Big Brother“-Haus sieht, macht sich das besonders gut! Die ersten Instagram-Storys lassen da nicht lange auf sich warten. Daniela ist alles andere als begeistert, dass man ihre Schwester nicht so oft sieht. Den Grund dafür sieht sie aber eher in ihrer Anständigkeit: „Ich denk schon die ganze Zeit: Man sieht meine Schwester kaum! Ich find‘ das irgendwie schade, aber ich glaub‘, für so ein Format ist die einfach zu brav“ Weiter erzählt sie: „Die ist einfach zu anständig, die macht mit niemandem rum, die fasst niemandem an den Schniedelwutz oder sonst irgendwas.“

Sie hat einen festen Freund

Und ganz nebenbei bestätigt sie dabei noch ein Gerücht, welches jetzt keines mehr ist! Denn Jenny Frankhauser ist tatsächlich in festen Händen, wie die Katze berichtet: „Sie hat ja einen festen Freund, da ist klar, dass sie da drin mit niemandem rumschlabbert oder rumgrapscht oder rumfummelt“ Ob ihre Schwester das so gut findet? Schließlich war so eine unabgesprochene Veröffentlichung von Informationen schonmal ein Grund für einen jahrelangen Streit zwischen den beiden! SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich um 22:15 Uhr. Mehr News zu „Promi Big Brother“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.