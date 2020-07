How To Sell Drugs Online (Fast): 8 krasse Fakten zur Serie

Netflix feiert regelmäßig Erfolge mit hauseigenen Produktionen – seit letztem Jahr gehört auch „HTSDO(F)“ dazu. Im Jahre 2019 war sie die am meistgesehene deutsche Serie des Streaming-Anbieters – welche Rekorde wird „HTSDO(F)“ diesmal brechen? Das sind die heftigsten Fakten zur Serie.

Seit einigen Tagen gibt es auf Netflix die zweite Staffel von „How To Sell Drugs Online (Fast)“ und verspricht noch illegaler und noch schneller zu werden. Mit der ersten Staffel haben die Macher schon einen heftigen Erfolg gefeiert – sogar international konnte die deutsche Serie punkten. An sich geht es um Moritz, der aus seinem Kinderzimmer Drogen verkauft und in der zweiten Staffel wohl auch im größeren Stile.

Wusstest du das schon über „How To Sell Drugs Online (Fast)“?