Hangover: Was macht Alan heute?

Zach Galifianakis kennt man besser als „Alan“ aus der „Hangover“-Reihe. Der letzte Teil der Story um Phil, Stu, Doug und Alan ist fast sieben Jahre her – Zeit ein Resümee zu ziehen: Was macht der Schauspieler heute und wie sieht er aus?

„Hangover“ war wohl die erfolgreichste Blackout-Geschichte aller Zeiten! Sei es, weil die vier wieder mal nur zu dritt aufgewacht sind oder weil Alan sich eine Giraffe gekauft hat: „Hangover“ hat Kultstatus. Ohne Zach wäre die Filmreihe wahrscheinlich nicht mal halb so liebenswürdig gewesen.

Comedian und Schauspieler

Zach wurde letztes Jahr 50 – puh, wenn man sich vorstellt, dass er vor nicht mal sieben Jahre einen Teenager gespielt hat. Vor „Hangover“ war er Comedian: 2008 hat er eine eigene TV-Show „Two Fernsehen with Zach Galifianakis“ („Zwischen zwei Farnen mit Zach Galifianakis“), in der unter anderem Barack Obama satirische Interview führte. 2009 hatte Zach seinen großen Durchbruch mit dem ersten Teil von Hangover.

Nach „Hangover“ kam Fitness

Der 50-jährige hat nach seinem „Hangover“-Erfolg durch ein straffes Abnehmprogramm ganze 20 Kilo abgenommen! 2019 präsentierte er sich auf dem roten Teppich schick in Anzug, Krawatte und Hemd. Der Schauspieler war noch in zahlreichen weiteren Produktionen zu sehen – darunter „Der gestiefelte Kater“ (2011), „Die Muppets“ (2011), „Die Jones – Spione von nebenan“ (2016), „The LEGO Batman Movie“ (2017) oder auch „Das Zeiträtsel“ (2018). Zuletzt wirkte er 2019 in „Mister Link – Ein fellig verrücktes Abenteuer“ mit – dort lieh er dem Hauptcharakter Mister Link seine Stimme. Der Film wurde im Rahmen der Oscarverleihung 2020 als „bester animierter Spielfilm“, gewann diesen aber leider nicht.

Der Schauspieler hat zwei Kinder

In der Sendung „Real Time with Bill Maher" sorgte er für Diskussionsstoff: Dort zog er einen Joint aus der Tasche und rauchte ihn. Seit August 2012 ist er mit Quinn Lundberg verheiratet. Mit ihr hat er zwei Söhne – diese wurden 2013 und 2016 geboren.