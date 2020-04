Handy mal aus? Diese 5 Dinge kannst du stattdessen machen!

Ständig hängt man vor dem Smartphone und beschäftigt sich auf allen Plattformen, die der App Store zu bieten hat – aber Schluss damit! Diese Dinge kannst du alternativ mal ausprobieren.

Egal, um welche Zeit – rund um die Uhr ist das Smartphone unser ständiger Begleiter. Es versorgt uns mit mehr oder weniger wichtigen Infos, Videos die man gesehen haben muss und Nachrichten von unseren Liebsten. Das Handy ist nicht mehr wegzudenken. Auch wenn es manchmal wäre besser, das Ding beiseite zu legen – nicht zuletzt weil es einfach schädlich für unsere Augen und Gesundheit allgemein ist!

Das solltet du ausprobiert haben

Selfcare: Das wohl wichtigste kommt bei all dem Trubel meistens zu kurz: Du selbst! Lass dir also mal ein Bad ein, mach dir dein Lieblingsgericht und verwöhn dich mal richtig.

Kochen: Passend zum Lieblingsgericht – wie wäre es mal mit selbstgerechter Pizza? Oder Spaghetti Bolognese nicht aus der Tüte? Deinem kulinarischen Gaumen sind hier keine Grenzen gesetzt.

Spazieren gehen: Und das mal ganz ohne Smartphone! Erkunde deine Nachbarschaft, hör vor allem mal keine Musik und lausche, was eigentlich sonst so in deiner Stadt oder Natur abgeht, wenn du nicht gerade apathisch auf dein Handy schaust.

Werde kreativ: Skizziere deine Aussicht nach draußen, mal ein Mandala aus oder geh raus und mach ein paar Fotos: Es gibt so viel neben Instagram auszuprobieren!

Lesen: Der ultimative Mutti-Tipp, aber er ist wirklich mal auszuprobieren wert. Wir haben doch alle diese eine Bücherliste, die wir uns ständig vornehmen abzuarbeiten, aber nicht durchziehen. Mach dir einen Tee, ein bisschen Chill-Musik und auf gehts ins gute Gewissen!

Am Ende kommt es nicht darauf an, acht Stunden am Stück auf das Handy zu verzichten – vielmehr zählt es regelmäßig auch neben den ganzen Scrolls sich auf Dinge zu konzentrieren und Internet mal Internet sein zu lassen. Lies ein Kapitel am Tag oder versuche, die Woche einen Spaziergang ohne Handy zu machen – ab und an Social Media sein zu lassen ist gar nicht mal so verkehrt.