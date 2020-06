GNTM-Lucy bald im Reality-TV zu sehen?

GNTM-Lucy scheint große Pläne zu haben. Die Teilnehmerin der letzten „Germany’s Next Topmodel“-Staffel hat schon oft bewiesen, dass sie sich durchbeißen kann. Ist die Beauty nun bald wieder in einem TV-Format zu sehen?

Durch ihre offene und freundliche Art punktete Lucy bei „Germany’s Next Topmodel“ bei vielen Zuschauern. Ihr einzigartiger Transgender-Weg inspiriert viele junge Frauen, mit ihrem Körper selbstbewusster umzugehen. Lucy belegte in der ProSieben-Show den 16. Platz, doch das hält sie nicht vom Modeln ab. Fernab davon hat sie aber noch andere Pläne für die Zukunft.

Das sind die Pläne der Ex-GNTM-Kandidatin

Modeln steht für sie immer noch an erster Stelle: „Aktuell ist es so, dass ich versuche, regelmäßig zu shooten. Ich habe hier in Kassel ein paar super Fotografen gefunden“, verrät sie gegenüber Promiflash. Die Bilder sind aber hauptsächlich für ihren Social-Media-Account und weniger für Kunden. Abseits davon möchte die Blondine jede Woche ein Video von sich hochladen und streamen.

Große Pläne bei Lucy?

Schon oft hat die Beauty bewiesen: Wenn sie etwas wirklich will, dann schafft sie es auch! Sehen wir Lucy als bald im Reality-TV? Überzeugt klingt die Kasslerin nicht wirklich: „Wenn jetzt wirklich eine Show wie Let’s Dance oder Promi Big Brother auf mich zukommt, kann ich mir das Angebot anhören und dann immer noch ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ sagen“.

Liebes-Comeback mit Mirko?

Die ehemalige „Germany’s next Topmodel“-Kandidatin verkündete kürzlich auch das Liebes-Aus mit Freund Mirko. Könnte es möglicherweise ein Liebes-Comeback geben? „Also ich sage niemals nie. Das sollte man ja generell nie machen, aber dazu kann ich auch nichts sagen“, verriet sie.