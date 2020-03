GNTM 2020: Diese Kandidatin fliegt raus!

Bei GNTM stand die Social-Media-Woche an. Die Kandidatinnen durften am Walk of Fame shooten, Interviews führen und sich anschließend von Alessandra Ambrosio ihren Catwalk bewerten lassen. Welche Kandidatin hat es geschafft und welche nicht?

Angefangen hat die Folge beim Walk of Fame in Hollywood, wo die Mädchen sich zum Marilyn Monroe Double umstylen ließen. Anschließend ging es in einen Glaskasten, der von unten Luft durchgepustet wurde, um das legendäre Foto von Marilyn Monroe nachzustellen. Star-Fotograf Yu Tsai hat die Kandidatinnen abgelichtet und dabei auch ordentlich kritisiert.

Yu Tsai teilt ordentlich aus

Gerade Mareike hat ihr Fett wegbekommen. Mit Sprüchen wie „Du siehst aus wie ein Goldfisch“ oder „Billig, wie aus dem Rotlichviertel“ hat Yu Tsai ordentlich ausgeteilt. Mareike lässt sich dies nicht gefallen und redet Tacheles nach dem Shooting mit dem Fotografen. „Ich fand es respektlos zu sagen, dass ich wie ein Mädchen aus dem Rotlichtmileu aussehe.“, so die Berlinerin – mit ihr zusammen waren Maribel und Johanna die drei schlechtesten des heutigen shoots.

Lucy muss GNTM verlassen

Im zweiten Teil der Folge kam Moderator Christian Düren mit den alljährigen Interviews um die Ecke, bei denen die Mädchen auf Herz und Niere rund um ihr Social-Media-Auftreten getestet werden. Hier wurden Geheimnisse gelüftet, pikante Fragen gestellt und ordentlich ausgeteilt. Christian Düren verteilte nämlich Hashtags für jedes einzelne Kandidatin. So bekam Lijana den #fake, Maribel #eisklotz und Johanna #zicke.

Diese Hashtags mussten die Mädels anschließend vor Victoria-Secret-Model Alessandra Ambrosio präsentieren, die gleichzeitig den Entscheidungswalk der heutigen Folge bewerten. Große Überraschung: Lucy hat es leider nicht in die nächste Runde geschafft! Heidi hat Maribel rausgeschmissen, doch Alessandra gab ihr eine Chance und überreichte ihr das ersehnte Foto – „Ich hoffe das Maribel mich nächste Woche nicht enttäuscht“, sagte Heidi am Ende der Folge. Ob sie diese Erwartung nächste Woche erfüllen kann? Das werden wir noch sehen…