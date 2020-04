GNTM 2020: Sind das die Finalistinnen?

Welche Girls ziehen ins große Finale von „Germany’s next Topmodel“? Derzeit läuft noch die Staffel auf ProSieben – doch nun ist dem Sender ein krasser Fail unterlaufen. Wurden die Finalistinnen dabei schon enthüllt?

Noch acht Kandidatinnen kämpfen um den Sieg in der Castingshow. Nachdem Vivian es nicht mehr mit einem Foto aus der Entscheidung geschafft hat, sind noch Anastasia, Marille, Jacky, Lijana, Larissa, Maureen und Sarah P. im Rennen. Kurz nach der Entscheidung wollte ProSieben den „Meeeedchen“ gratulieren – dabei ging aber wohl einiges schief. Denn das Social-Media-Team des Senders postete ein Bild von vier Teilnehmerinnen mit der Bildunterschrift „Glückwunsch zum #GNTM Finale“.

Achtung, Spoiler!

Auf dem Bild befinden sich Anastasia, Tamara, Sarah P. und Lijana. ProSieben nahm das Bild sofort wieder von ihrem Twitter-Account – einige User waren aber schneller und so ging das Bild einmal durch die Top-Beiträge bei dem Kurznachrichtendienst.

Das sagt ProSieben zum Fail

Und was sagt ProSieben dazu? „Da ist unserem Social-Media-Team ein kleiner technischer Fehler unterlaufen. Aber nichts ist, wie es scheint. Wer im Finale von GNTM steht, erfahren die Zuschauer am 14. Mai am Ende des Halbfinales“, sagte eine Sendersprecherin gegenüber Promiflash.

Termin fürs Finale bekannt

Lange war nicht bekannt, wann das GNTM-Finale stattfinden wird. Doch durch den Fauxpas von ProSieben schrieben immer mehr Journalisten über die vier finalen Mädchen und veröffentlichen so einen vermeintlichen Termin. ProSieben nahm dazu nun Stellung:“Angemerkt, liebe Journalisten. Warum schreibt ihr, dass das #GNTMFinale am 14. Mai sei. Das ist falsch. Das Finale steigt am 21. Mai – live aus Berlin“, schrieb der Sender bei Twitter.