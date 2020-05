GNTM: Diese Girls sorgten für Gesprächsstoff

Sie konnten sich den Titel leider nicht schnappen, sind aber Gewinner der Herzen. Von Freizügigkeit bis Buchautorin ist alles dabei! Einige GNTM-Girls haben nach ihrer Teilnahme eine krasse Karriere hingelegt.

„Germany’s next Topmodel“ hat eine neue Gewinnerin: Jacky gewann die neue Staffel und konnte sich im Finale durchsetzen. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder einige Kandidatinnen, welche eine Karriere nach der Show starteten oder auch für Schlagzeilen sorgten – und das, obwohl sie nicht mal gewonnen haben.

Diese GNTM-Girls sorgten für Schlagzeilen

Micaela Schäfer

Wer es noch nicht wusste: Micaela Schäfer startete ihre Karriere bei „Germany’s Next Topmodel“ und war in der ersten Staffel dabei. Nach der Show bewies die Beauty ihr Talent als erfolgreiches Erotikmodel und DJane! „Verbergen möchte ich gar nichts. Also ich bin super stolz auf meinen Körper, bin absolut zufrieden und das möchte ich auch zum Ausdruck bringen“, sagte die Nacktschnecke damals. Sie zeigt sich in der Öffentlichkeit vor allem gerne nackt. Nach GNTM war Micaela in zahlreichen TV-Formaten – darunter auch das Dschungelcamp.

Klaudia mit K

Klaudia Giez hat GNTM zwar nicht gewonnen, aber sorgte für viel Gesprächbsstoff und konnte mit ihrer lustigen Art bei den Zuschauern punkten. In der Staffel 2018 wurde sie durch ihre offenen Persönlichkeit bekannt und dafür, Männer ganz besonders attraktiv zu finden! Die Beauty hat auch verraten, was sie an Heidi Klum besonders schätzt. „Ich finde es sehr cool, dass sie die Girls unterstützt und das sie sich für alles sehr viel Zeit nimmt. Obwohl sie ihre Kinder und ihren Mann hat, nimmt sie ihre Projekte sehr ernst“, erzählte Klaudia Giez im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Tatjana Wiedeman

Gestartet ist Tatjana Wiedeman als Transgenderfrau mit Hang zur Selbstkritik – rausgegangen ist sie als starke und selbstbewusste Frau! Letztes Jahr belegte sie den achten Platz und gewann, entgegen ihrer eigenen Erwartung, den „Personality Award“. Für viele junge Frauen ist sie durch ihre Vorgeschichte ein großes Vorbild!

Theresia Fischer

Durch ihre verrückte und offenherzige Art – und durch Herbert – wurde sie auf Social Media berühmt. Ihr Mann, ein bekannter Filmproduzent, hat sie immer auf ihrem Weg unterstützt. In 2019 waren die beiden aber nur Freund und Freundin – im Finale aber traute Heidi Klum die beiden persönlich! Damit ist Theresia die erste Teilnehmerin, welche live bei GNTM geheiratet hat.