Gina-Lisa Lohfink eröffnet eigene Bar

TV-Sternchen und Model Gina-Lisa Lohfink eröffnete Montag ihre erste eigene Bar! In Münster findet man nun „Miracle by Gina-Lisa“ – nachmittags ein Café, abends Shisha-Lounge mit Cocktails. Das macht die Location so besonders!

Gina-Lisa ist nicht mehr aus der TV-Branche wegzudenken – jetzt auch nicht mehr aus Münster. Bekannt wurde sie 2008 in der dritten Staffel bei „Germany’s Next Topmodel“ mit ihrem legendären Satz: „Zack, die Bohne!“. Zwar erreichte die Beauty in der ProSieben-Show nur den 12. Platz, das hielt sie aber nicht von ihrer erfolgreichen Karriere ab. Nach Reality-TV und Model-Jobs kommt nun eine Bar in das Leben der Blondine.

Gina-Lisa eröffnet neue Bar in Münster

Am Montag eröffnete die TV-Bekanntheit ihre erste Party-Location mit dem Namen „Miracle by Gina-Lisa“. Tagsüber gibt es hier Kaffee und Kuchen, nachts ist es eine Shisha-Lounge. Sie selbst ist völlig begeistert: „Es ist so schön geworden, gefällt mir richtig gut! Ein Ort, an dem sich jeder wohlfühlt“, erzählt sie im Bild-Interview. Vorerst gibt es aber, wegen der aktuellen Situation, nur Zutritt für ausgewähltes Publikum. In den nächsten Tagen soll es aber dann aber für alle die, die Bar besuchen wollen, richtig losgehen.

Besondere Drinks auf eigene Gefahr

Fans können sich auf ein besonderes Highlight freuen: „Neben den Klassikern und einmaligen, eigens kreierten Miracle-Cocktails bekommt Ihr bei uns die Möglichkeit, aus verschiedenen Zutaten Eure eigenen Cocktails zusammenzustellen. Alles auf eigene Gefahr! Lasst Eurer Fantasie freien Lauf.“