Fack Ju Göhte: 5 Geheimnisse rund um die Filmreihe!

„Fack Ju Göhte“ gehört zu den erfolgreichsten deutschen Filmen aller Zeiten. KUKKSI verrät dir die Geheimnisse rund um die Trilogie!

Zeki Müller ist Ex-Knasti und will eigentlich nur sein Geld vom letzten Banküberfall abholen. Kleines Problem: Da wo er sein Geld vergraben hat, steht jetzt die Goethe-Gesamtschule. Also was machen? Ganz klar: Alle nötigen Papiere fälsche, um sich als Lehrer ausgeben. Eben diese Geschichte und der Humor des Film haben ihn zu einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Filme aller Zeiten werden lassen. Doch was für Probleme gab es während den DreharbeitenUnd wer hat eigentlich das Drehbuch geschrieben?

Geheimnisse um Fack Ju Göhte