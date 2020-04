Nach Krebs-Diagnose: Dounia Slimani rasiert sich die Haare ab!

Ihre lange Lockenpracht musste Dounia Slimani wegen ihrer Krebs-Diagnose abrasieren. Im Netz teilt die Influencerin diesen Moment.

Eine schwere Entscheidung für Dounia Slimani: Die Influencerin rasiert sich ihre Haare ab! Anfang März wurde Krebs während eines Krankenhausaufenthalts bei der jungen Mutter diagnostiziert. Dounia sagte der Krankheit den Kampf an und begann eine Chemotherapie, welche starken Haarausfall mit sich bringt. Jetzt rasiert sich die 35-Jährige, zusammen mit ihrem Bruder Sami Slimani, den Kopf vor laufender Kamera.

Kein einfacher Schritt für Dounia Slimani

Für Dounia ist es ein unfassbar emotionaler Schritt, wie sie in ihrem neuen YouTube-Video erklärt. „Ich hatte lange darüber nachgedacht, ob ich das ins Netzt stelle, wie ich mir die Haare schneide oder ob ich es privat halte, weil es für mich einer der wundersten und verletzlichsten Punkte in meinem Leben ist.“, erklärt sie mit zitterender Stimme. Dennoch möchte Dounia ein Vorbild für alle mit der selben Diagnose sein und mit dem Video Mut machen: „Es haben so viele diese Diagnose, und ich möchte anderen damit Mut machen, dass es letztendendes nur Haare sind.“

Mit gerade 35 Jahren an Krebs erkrankt

Die Schwester von Sami Slimani hatte Ende letztens Jahres einen Autounfall und bekam erst durch die Operation die Diagnose Krebs. Um welche Art von Krebs es sich handelt hat Dounia noch nicht erwähnt. Mit gerade mal 35 Jahren bekam die Influencerin die Diagnose – ein schwerer Schock für sich und ihre Familie!