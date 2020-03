Am 24. März ist es soweit: Disney+ kommt nach Deutschland! Der Streaminganbieter bietet zum Start zahlreiche Filme – aber welche Streifen gibt es dort zu sehen? KUKKSI gibt einen kleinen Überblick!

Knapp drei Monate nach Start in den USA kommt Disney+ nach Europa. Unter anderem Deutschland, Österreich und die Schweiz können in wenigen Tagen endlich ihre Lieblingsfilme 24/7 streamen – sowohl online, als auch offline. In Disney+ sind fast alle Filme und Serien von Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic und Disney selbst inklusive.

Die Klassiker zum Start

König der Löwen

Cinderella

Frozen

Kim Possible

Avatar – Aufbruch nach Pandora

Star Wars

Findet Nemo

Disney bietet Originals an

2019 kündigte Disney Netflix die Lizenzen für alle Filme und Serien und kurz darauf sollte der Streaminggigant vom Filmgiganten Konkurrenz bekommen. So wie es sich für einen guten Streaminganbieter gehört dürfen natürlich Original Produktionen nicht fehlen, die es nur exklusiv für Disney+ geben wird. So wird beispielsweise der Klassiker High School Musical neu in Serienform aufgerollt, Susi und Strolch werden real und Star Wars: Clone Wars erhält seine letzte Staffel. Natürlich werden nach und nach weitere Serien und Filme ausgepackt und veröffentlich – das sind die Originals zum Start: