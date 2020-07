Diese 4 Sternzeichen sind besonders unabhängig

Der Rat von einem guten Freund kann in schweren Situationen sehr hilfreich sein. Doch diese Sternzeichen vertrauen nur auf sich selbst und lassen sich in nichts reinfunken! Für sie gibt es nichts besseres als ihre Selbstbestimmheit.

Das Gefühl von Einsamkeit kennen sie entweder nur sehr selten oder gar nicht: Manchen Menschen brauchen nur sich selbst und sind damit mehr als zufrieden. Ihre Unabhängigkeit und Freiheit ist ihnen das Allerheiligste. Sich von anderen in ihre Sache reinreden lassen? Bei diesen vier Sternzeichen weit gefehlt!

Diese Sternzeichen sind extrem selbstbestimmend

Schütze

Schützen sind große Denker und machen das vor allem, wenn sie alleine sind. Wenn man sie in einer Freundschaft oder Beziehung zu stark einengt, nehmen sie schnell Distanz zu dem jenigen – ihre Unabhängigkeit haben sie sich hart erarbeitet und möchten diese auch nie wieder aufgeben. Das Sternzeichen hasst es, sich von anderen etwas vorschreiben zu lassen und deshalb lieben Schützen es ohne Rücksicht auf jemanden ihr Ding durchzuziehen.

Wassermann

Wassermänner sind die kreativen Freigeister unter den Sternzeichen. Sich einschränken zu lassen geht für sie gar nicht! Egal, ob in ihrer Kunst oder im Alltag: Der Wassermann hat einen Plan, wenn auch einen, der nicht immer ganz schlüssig ist – er lässt sich von diesem aber keineswegs abbringen. Wer nicht mit seinen Vorstellungen einverstanden, ist kann gehen.

Steinbock

Wenn der Steinbock sein eigener Chef ist, ist er der glücklichste Mensch der Welt. In einem Angestellten-Verhältnis würde er niemals vollends zufrieden werden. Ein Grund mehr die verrücktesten Ideen zu entwickeln sich in der Selbständigkeit zu versuchen – mehr oder weniger erfolgreich. Denn gerade dem Steinbock würde es nicht schaden ab und an ein paar Tipps anzuehmen und nicht dauerhaft mit dem Kopf durch die Wand zu wollen.

Jungfrau

Ihre Selbstbestimmheit lässt die Jungfrau gerne mal sozial vereinsamen – was sie aber recht wenig stört. Die Meinung anderer ist ihr egal und sie hört immer nur auf sich und ihr Bauchgefühl. Gerade in Problemsituationen schaltet sie vollkommen auf ihren Instinkt und ist sich ihrer Sache sehr sicher. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen können nicht allein sein