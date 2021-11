Der Tag raubt einigen die Nerven – entweder ist es zu warm, zu hell oder im Winter einfach zu kalt. Sobald die Sonne hinterm Horizont verschwindet, wirst du so richtig produktiv. Die Nacht birgt einfach so viele Mysterien in sich und du weißt diese zu schätzen. Gehörst du zu den Nachteulen unter den Sternzeichen?

Gehörst du zu den Menschen, die nachts aktiver sind als tagsüber? Morgens aufzustehen und direkt loszulegen, kann aber auch wirklich schwer sein! Dass du eben bei Sonnenuntergang erst so richtig aktiv wirst, kann ganz simpel an deiner Gewohnheit und zu viel Feiern liegen – aber auch am Sternzeichen!

Diese Sternzeichen sind nachts produktiv

Widder

Sie sind tagsüber immer unterwegs und haben immer was zu tun. Meistens sogar so viel, dass sie es tagsüber nicht schaffen, alle Dinge zu erledigen und so zu krassen Nachteulen mutieren. Mehr als fünf Stunden Schlaf kann man da nicht erwarten – aber daran ist der Widder ganz allein schuld. Sich so viele To-Do’s vorzunehmen, kann den Schlafrhythmus nur sprengen!

Wassermann

Für dich als Freigeist gibt es nichts Schöneres, als die ganze Nacht durchzumachen und an deinen wildesten Ideen zu arbeiten! Wenn du erst angefangen hast, kannst du gar nicht mehr aufhören – und das auf Kosten deines Schlafs! Nicht, dass du vor um 12 Uhr mittags überhaupt aufstehen würdest, aber dein natürlicher Rhythmus, der dich abends erst so richtig aktiv werden lässt, spielt da absolut keine gute Rolle.

Fisch

Wenn du zum Sternzeichen „Fisch“ gehörst, wirst du mit Sicherheit die ein oder andere Nacht schon mal für deine kreative Idee genutzt haben. Denn gerade in den abendlichen Stunden fängt dein Kopf an, richtig zu rattern und die verrücktesten Ideen zu haben. Tagsüber bist du eher träge und kannst dich nicht wirklich motivieren. Doch sobald die Sonne weg ist, kommt all die Energie und Kreativität!

Steinbock

Der Steinbock verliert sich gerne mal in einem Projekt. Zwar braucht er immer etwas, bis er sich für eine Idee interessiert und eine Leidenschaft dafür ernsthaft entwickelt – doch wenn es dann soweit ist, kann ihn nichts mehr stoppen. Das Sternzeichen wird tage- und nächtelang nur damit auseinandersetzen und wird in solchen Zeiten gerne mal zur Nachteule.