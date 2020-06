Diese 3 Sternzeichen sind immer traurig

Wieder nicht aus dem Bett gekommen? Möglich, dass es an deinem Sternzeichen liegt! Einige haben von sich aus eine optimistische Einstellung – andere eher eine pessimistische. Gehört dein Sternzeichen zu den glücklicheren oder bist du eher der Miesepeter?

Jeder hat mal schlechte Tage, bei manchen sind es sogar mal ein paar Wochen – andere verfolgt die Traurigkeit überall hin. Ja, es gibt immer Ausnahmen, aber manchen Sternzeichen wurde eine melancholische Grundstimmung mit in die Wiege gelegt. Sei es, dass sie auch bei schönem Wetter wenig Motivation finden oder einfach schnell an einem Hobby die Lust verlieren: Manche astronomischen Konstellationen trifft es besonders hart.

Diese Sternzeichen sind oft traurig

Krebs

Er ist der Meister in Traurigkeit: Beim Krebs bedarf es nicht viel, um in ein Loch der Melancholie zu verschwinden. Das kann sowohl von Mitmenschen kommen, als auch von ihm selbst. Das Sternzeichen ist sehr emotional und kann deswegen leicht traurig werden – oft wird ihm das zum Verhängnis! Die Gefühle zu überspielen bringt dann auch nichts, denn dann kommt alles doppelt und dreifach zurück.

Wassermann

Der Wassermann ist an sich kühl und zurückgezogen. Dadurch wirken sie nach außen hin verschlossen und ein wenig einsam, aber in Wirklichkeit konzentriert sich das Sternzeichen voll und ganz auf seine Arbeit. Er ist mit vollster Konzentration da und vergisst dabei schnell mal die Sozialkontakte. Plötzlich steht der Wassermann da und weiß gar nicht, warum er sich jetzt so traurig fühlt – dabei müsste er einfach mehr auf seine körperliche und geistige Gesundheit achten.

Fische

Kritik kann der Fisch überhaupt nicht ab! Er interpretiert gerne Sachen in Aussagen und gerade, wenn es gegen ihn geht, sieht er nur noch Schwarz und will sich nur noch verkriechen. Er nimmt viel sehr persönlich und fühlt sich schnell beleidigt, wenn man nicht der selben Meinung ist wie er selber. So schnell wie seine misanthropische Art kommt, vergeht sie aber auch direkt wieder.