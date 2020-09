Diese 4 Sternzeichen sind echte Drama-Queens

Sie sind laut und möchten gefühlt immer in dem Mittelpunkt stehen: Diese Sternzeichen sind die krassesten Drama-Queens! Für sie gibt es keine zurückhaltende und schüchterne Art, denn für sie zählt nur, dass sie ihm Gespräch sind.

Gerade die Männer dürften den wahren Zustand des Dramas kennen – spätestens wenn die Männergrippe wieder im Umlauf ist wird fast jeder Mann zum wahren Drama-King! Aber auch so gibt es einige Menschen, die den Gossip magisch anziehen. Egal, ob sie ihn nun hinterrücks selber verbreiten, oder doch der Grund für die Lästereien sind: Diese Sternzeichen machen einfach immer und überall Drama.

Diese Sternzeichen machen vieles schlimmer, als es eigentlich ist

Löwe

Als sehr lautes Sternzeichen ist der Löwe quasi geboren um laut und exzentrisch zu sein. Drama liegt ihm da eigentlich äußerst fern, aber dennoch lässt er keine Möglichkeit aus sich nicht in den Mittelpunkt zu stellen! Löwen lieben die Aufmerksamkeit und diese wird auch gerne mal mit allen möglichen Mitteln erzielt.

Stier

Der Stier möchte immer mit dem Kopf durch die Wand. Er kann gar nicht anders als zu verlieren und so kommt es auch mal in Diskussionen nicht selten vor, dass der Stier aufbrausend wird. Seine Sichtweise der Dinge möchte er immer durchkriegen – dazu ist ihm nichts zu peinlich und nichts zu fein. Dass er so auch mal negativ auffällt? Dem ist sich das Sternzeichen sich nicht bewusst.

Skorpion

Dass der Skorpion auch mal fies sein kann ist ja allseits bekannt. Gerade, wenn es um seine Liebsten geht versteht das Sternzeichen keinen Spaß. Sie machen bei der kleinsten Bemerkung eine riesiges Fass auf – egal aus welcher Richtung Kritik kommt: Skorpione sind die wohl schwierigsten Partner.

Krebs

Gehörst du zu den Krebs-Geborenen? Dann kennst du es sicherlich schnell mal die Kontrolle zu verlieren! Denn gerne Krebse sind sehr sentimentale Sternzeichen und erleben schnell mal einen Gefühlsausbruch. Für den Gegenüber sind diese Wutausbrüche meist nicht vorhersehbar, was ein Zusammenleben besonders schwer macht. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen werden berühmt