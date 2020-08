Diese 3 Sternzeichen sind besonders kreativ

Viele von uns würden gerne coole Dinge zeichnen oder atemberaubende Fotos schießen – doch leider fehlt das richtige Auge dafür. Manche wurden mit Kreativität nahezu überhäuft und können sich vor künstlerischen Eingebungen kaum retten. Natürlich ist ein gewisser Grad an Kreativität erlernbar, doch manchen wurde es unfairer Weise in die Wiege gelegt.

Kreativität ist in vielen Hinsichten wichtig! Vor allem, wenn man einen Job in dem Bereich ausübt, sollte eine grundlegend kreative Ader vorhanden sein. Manche Menschen können gar nicht anders, als ständig die verrücktesten Ideen aufzuzeichnen und diese in imposante Projekte zu verwandeln. Andere wiederum müssen sich diese Kreativität hart erarbeiten. Welche Köpfe sind, laut Sternzeichen, besonders kreativ und welche nicht?

Die Sternzeichen müssen ständig ihre Kreativität freien Lauf lassen

Wassermann

Sie sind die unangefochtenen kreativen Köpfe aller Sternzeichen: Wassermänner sind nicht nur große Freigeister, sondern lieben es auch sich fantasievoll auszuleben. Für sie ist alles ein Kunstwerk und sie sind schnell von den kleinsten Dingen im Leben begeistert. Seien es die Farben des Sonnenuntergangs, oder wie simpel und schön der Moment sein kann – Wassermänner lieben es sich in ihren Gedanken zu verlieren!

Fische

Den Fisch-Geborenen gehen nie die Ideen aus! Gerade der Partner oder Freunde können sich über diese Eigenschaft besonders freuen. Wer einen Fisch in seinem näheren Umfeld hat, dem wird nie langweilig. Den Preis für die abenteuerlichsten Ideen hat das Sternzeichen haushoch für sich gewonnen. Dabei ist es egal, ob es ein entspannter Abend auf der Couch werden soll, oder das komplette Gegenteil. Fische machen alles zu einem Highlight!

Krebs

Krebse sind sehr sensible und in sich gekehrte Menschen. Für sie steht die Emotion im Vordergrund, was sie zu wahren Meistern der Kreativität werden lässt. Denn das Sternzeichen verarbeitet viel Persönliches durch seinen Ideenreichtum! Hierbei ist es egal, ob durch Fotografie, Zeichnungen oder doch durch das Schreiben: Krebse haben viele Wege sich kreativ auszuleben.