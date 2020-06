Diese 5 Sternzeichen sind als Single glücklicher

Für immer Single? Manche finden dieses Szenario gar nicht mal so abwegig und können sich ein ungebundenes Leben besonders gut vorstellen. Gerade ganz bestimmte Sternzeichen sind wegen ihrer Charaktereigenschaft lieber allein glücklich.

Eine Beziehung mit einem liebenden Partner an seiner Seite – was gibt es Schöneres? Für manche ist genau das die absolute Horror-Vorstellung! Viele sind lieber Single und leben ihr Leben genauso, wie sie es brauchen und möchten. Ein Partner? Fehl am Platz! Einige Sternzeichen sind besonders dazu prädestiniert für immer Single bleiben zu wollen.

Diese Sternzeichen sind lieber Single

Löwe

Sie sind dafür bekannt egoistisch und selbstsüchtig zu sein: Löwen können zwar große Liebhaber sein – sind aber auch gerne Einzelgänger. Er fühlt sich oft überlegen und hat es somit schwer jemand passenden für seine Seite zu finden. Lieber wartet der Löwe noch ein wenig länger auf den perfekten Partner, als sich heillos in ein Liebesdrama zu stürzen.

Steinbock

Der Steinbock ist ein echter Workaholicer. Für sie steht die Karriere im Vordergrund, das heißt gravierende Abstriche in ihrem Liebesleben. Wer den Steinbock erobern möchte, muss damit rechnen, dass er nie zuhause ist und selten gemeinsame Zeit übrig hat. Für das Sternzeichen ist es schwer Privatleben und Berufliches auseinander zu halten und so verschwimmt die Grenze sehr schnell – zu lasten der Beziehung.

Schütze

Für sie steht Freiheit ganz groß auf der Liste! Der Schütze braucht seine Unabhängigkeit, um sich voll entfalten zu können – und um glücklich zu sein. Er genießt sein Single-Dasein in vollen Zügen und tut sich schwer mit jemanden Kompromisse zu finden, mit denen er nicht hundertprozentig einverstanden ist. Ein absoluter Beziehungs-Killer!

Jungfrau

Durch ihren Perfektionismus haben es Jungfrauen schwer sich nur mit halben Sachen zufrieden zu geben. Denn alles muss nach ihren idealen Vorstellungen laufen, sonst bricht Krieg aus. Leider ist das fernab jeglicher Realität – Partnerschaften laufen eben nicht immer perfekt ab. Genau dann sucht die Jungfrau das Weite und ist somit vielleicht als Single besser dran.

Zwilling

Eine Beziehung bedeutet für den Zwilling vor allem eins: Einschränkung. Das Sternzeichen ist extrem spontan und nimmt auch mal gerne einen Job auf der anderen Seite der Weltkugel an. Das macht es nicht für ihn nicht gerade leicht eine feste Partnerschaft einzugehen, was nicht heißen soll Zwillinge sind nicht gerne in einer Beziehung. Viel eher sind sie auch sehr glücklich, wenn sie tun und lassen können, was sie möchten.