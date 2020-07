Diese Sternzeichen passen gar nicht zusammen

Mal wieder verlassen worden? An sich lief zwischen euch alles gut, ihr habt euch grundlegend gut verstanden, aber irgendwas wollte da einfach nicht sein – möglich, dass das am Sternzeichen liegen kann! Diese Tierkreise sollten sich zweimal überlegen, ob sie es miteinader versuchen sollten.

Dass man in einer Partnerschaft oder sogar in einer Freundschaft nicht harmoniert, kann an vielen Dingen liegen: Der eine ist unzuverlässig, der andere zu schroff. Es gibt viele Gründe, warum sich Menschen voneinander distanzieren – ein ausschlagebender Grund kann hierfür auch die astrologische Konstellation sein. Manche Sternzeichen harmonieren nämlich so gar nicht miteinander!

Diese Sternzeichen passen gar nicht zu dir

Widder

Widder sind sehr temperamentvolle Wesen und möchte immer mit dem Kopf durch die Wand. Stier, Skorpion und Steinbock gehören ebenfalls dazu – beide Sternzeichen gegeneinander: Absolutes Chaos und keine Harmonie!

Stier

Vertrauen und Beständigkeit sind deine großen Pfeiler des Lebens. Für einen Freigeist, wie dem Wassermann, ist das ein absolutes No-Go. Aber auch Skorpione gehören zu seinem persönlichen Albtraum! Denn sie können schnell rachsüchtig und unnahbar werden, was zu deinem Sternzeichen nun wirklich gar nicht passt!

Zwillinge

Dieses Sternzeichen liebt seine Freiheit und Unabhängigkeit. Somit solltest du Skorpione und Stiere meiden, denn sie sind das komplettte Gegenteil von dir und schränken dich in deiner Persönlichkeit krass ein.



Krebs

Für dich stehen die Gefühle im Vordergrund, die Leidenschaft und die Passion füreinander. Bei Zwilling und Widder stößt du hier schnell auf Granit und du solltest dir zweimal überlegen, ob du mit diesem Sternzeichen mehr Zeit verbringen willst – Drama ist hier vorprogrammiert!

Löwe

Du bist gerne der Mittelpunkt eines Gesprächs und fühlst dich als Anführer sehr wohl: Stiere und Skorpione können dir das aber nicht gönnen und so ziehen sie dich nur runter. Außerdem ist der Stier dafür bekannt, dass er gerne mal prokrastiniert – was für den optimistischen und energetischen Löwen auf keinen Fall geht!

Jungfrau

Für dich zählt Ordnung und Struktur, was der Wassermann nun so gar nicht nachvollziehen kann und auch keinesfalls lebt. Manchmal ziehen Gegensätze sich ja an, aber in diesem Fall solltest du dir zweimal überlegen, ob es dir dieser Mensch das wert ist.

Waage

Im Einklang mit sich selbst und seinem Umfeld: Waagen sind die wohl emphatischsten und harmoniebedürftigsten Sternzeichen im Tierkreis. Der Fisch ist zwar ebenfalls sehr emotional, das kann der Waage aber schnell zu viel werden und so sind beide ständig mit ihrer Gefühlswelt überfordert. Die meist impulsiven und egoistischen Schützen sind aber auch das worst-case-Szenario der Waage – hier treffen Welten aufeinander!

Skorpion

Skorpione haben zwei Sternzeichen, die absolut gar nicht zu ihnen passen: Zwilling und Widder. Beide sind dem Skorpion zu freiheitsliebend – er mag es ruhig und beständig. Du kämpfst für deine Liebsten, aber das geht halt nur, wenn beide die Freundschaft/Beziehung wollen. Zwillinge und Widder haben einfach viel zu sehr sich selbst im Kopf.

Schütze

Auch du gehörst zu den Sternzeichen, die ihre Unanbhängigkeit nur schwer aufgeben wollen. Somit sind Jungfrauen dein No-Go, denn sie brauchen die stetig an ihrer Seite – was du ihnen einfach nicht geben kannst. Krebse sind dir zu emotional und so solltest du dich auch von diesem Sternzeichen distanzieren.

Steinbock

Mit voller Kraft in Richtung Leidschaft! Egal was da kommt: Du machst es mit voller Elan – jetzt mal dahingestellt, ob das am Ende so zielführend ist. Gerade Waagen kommen mit dieser Eigenschaft überhaupt nicht zurecht. Aber auch der Widder gehört jetzt nicht zu deinen engsten Sternzeichen – sie sind mindestens genauso impulsiv wie du!

Wassermann

Jungfrau und Stier passen in keiner Realität auf irgendeine Weise zu dir! Sie sind beide strukturierte Wesen, für einen kleinen Chaoten wie dich ist ihre Lebensweise eindeutig zu langweilig. Schnell könnt ihr aneinander stoßen.

Fische

Du bist ein sehr sensibles Sternzeichen – die gnadenlos ehrliche Jungfrau kennt da kein Pardon und tut dir so des öfteren mal weh, auch wenn sie es gar nicht so böse meint. Aber auch der egozentrische Löwe passt so überhaupt nicht zu dir – er sieht nur sich selbst, wo du immer darauf aus bist, dass alle Parteien cool miteinader sind.

Natürlich solltest du nicht, nur weil dein Crush das Sternzeichen hat, welches nicht zu dir passt, sofort aufhören ihn/sie zu daten! Wenn die Chemie wirklich zwischen euch stimmt, dann sollte das Sternzeichen kein Grund sein, die Freundschaft oder gar die Beziehung zu beenden. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen sind besonders unabhängig