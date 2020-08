Diese 5 Sternzeichen machen 2020 noch richtig Karriere

Für manche ist das Jahr 2020 eine totale Katastrophe – Home-Office durch Corona, weniger Freunde treffen, allgemein läuft die Karriere eher schleppend voran. Doch die Sterne bei diesen Tierkreisen stehen dieses Jahr besonders gut – dem großen Sprung in ein erfolgreiches Leben, steht ihnen nichts im Weg!

Erfolg in der Karriere zu haben ist wichtig, da sind wir uns alle einig. Irgendwie muss ja schließlich die Miete und das morgendliche Brötchen bezahlt werden. Doch manche haben einfach ständig Pech im Job und sind meist nie lange bei einem Arbeitgeber – aus verschiedensten Gründen. Dieses Jahr wird das aber für einige Sternzeichen noch ganz anders, denn sie machen noch richtig Karriere!

Diese Sternzeichen sind 2020 beruflich noch sehr erfolgreich

Steinbock

Die erste Hälfte des Jahres hast du viel mit Freunden und Familie verbracht – deine Arbeit und Karriere hast du ziemlich sausen lassen. Doch damit soll aber Schluss sein, wie du auch schon selber erkannt hast. Die ersten Weichen sind gelegt, arbeite hart für das Ziel und du wirst sehen der Erfolg kommt dir zugeflogen!

Krebs

Solltest du vorhaben dich selbstständig zu machen, wäre der Monat August und Oktober der perfekte Zeitraum um deine Pläne dahingehend zu realisieren. Nach einem holprigen Anfang und einigen Rückschlägen wirst du auf den letzten Monaten nochmal ordentlich belohnt. Wage den Sprung ins Ungewisse!

Widder

Du hast dich in den letzten Monaten mehr als abgerackter. Karriere zuerst, Sozialleben und Familie ganz zum Schluss: Und das wird dem Widder noch in den nächsten Wochen zugutekommen. Mit Sicherheit hast du schon gemerkt, dass es in letzter Zeit besonders rund bei dir läuft. Auf dich wartet eine saftige Geldspritze oder/und eine Beförderung.

Fische

Der Fisch sollte definitiv Wert auf seine Kreativität legen. In den letzten Jahren ist diese möglicherweise bei dir eingeschlafen – jetzt ist der richtige Zeitpunkt sie wieder aufzuwecken! Bau dir mit deiner künstlerischen Ader ein zweites Standbein auf und du wirst sehen, dass es sich gelohnt hat alte Hobbys wieder aufleben zu lassen. Auf dich wartet eine Menge Erfolg – schnapp ihn dir!

Schütze

Lange hat der Schütze auf seine Zeit gewartet. Doch die zweite Hälfte des chaotischen Jahres verspricht Besserung und vor allem: Karrieretechnisch kann sich das Sternzeichen auf einen großen Erfolg einstellen. Bei wichtigen Gesprächen und Verhandlungen kannst du dieses Jahr besonders punkten.