Diese 4 Sternzeichen können einfach immer schlafen

Einige Menschen sind immer am schlafen und wirken einfach dauerhaft müde! Sie sind wahre Murmeltiere, die dauerhaft in ihrer buchstäblichen Traumwelt verweilen. Doch: Welche sind die wahren Schläfer und könnten nichts anderes tun?

Du liegst abends im Bett, machst die Augen zu, aber irgendwie kommst du gar nicht zur Ruhe – kennst du so gar nicht? Keine Wunder, denn möglicherweise gehörst du zu den Sternzeichen, die einfach dauerhaft müde sind und vor allem immer schlafen können!

Diese Sternzeichen sind besonders müde

Schütze

Seien es wichtige Aufgaben, tiefgründige Gespräche oder doch das mitternächtliche Abendessen: Schützen haben nachts was besseres zu tun, als zu schlafen. Was sich immens auf ihre Gesundheit und vor allem ihren Schlafrhythmus auswirkt. Und so haben sie tagsüber immer kleinere Nickerchen, anstatt einfach mal durchzuschlafen – das hält ihn fit.

Fische

Gerade, wenn der Fisch eine schwierige Zeit durchmacht und es besonders stressig ist, holt er sich die verlorene Energie im Schlaf zurück und das könnte in solchen Zeit einfach immer sein! Der Fisch kennt kein Pardon und schläft dann gerne mal um die 12 bis 14 Stunden am Tag. Damit fühlt er sich pudelwohl!

Stier

Dieses Sternzeichen ist besonders kreativ und versucht immer, seine Ziele zu erreichen oder die nächste Herausforderung zu meistern. Und das kostet ziemlich viel Energie! So ganz ohne Mittagsschläfchen wird es der Stier wohl nie aushalten und so gehört er garantiert zu den müdesten Sternzeichen. Denn nur zehn Stunde Schlaf und mehr reichen ihm bei weitem nicht. Für ihn gibt es nichts schöneres als einfach vor sich hin zu dösen!

Krebs

Weil der Krebs ein nachdenkliches Sternzeichen ist, liegt er meistens nachts wach und kann nicht schlafen – also ist er doch nicht besonders schlaffreudig? Natürlich, denn Krebse holen den verlorenen Schlaf tagsüber nach und sind so eigentlich dauerhaft müde, So wirken sie jedenfalls auf andere! Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen sind besonders authentisch