Diese 3 Sternzeichen haben krasse Versagensängste

Ob vor einer wichtigen Prüfung, oder doch „nur“ vor einer wichtigen Entscheidung im Leben: Versagensängste kennen wir alle. Dennoch sind manche Sternzeichen unterschiedlich häufig ängstlich. Der Gedanke an das Scheitern lässt sie unglaublich unruhig werden!

Natürlich gibt es Mittel und Wege verschiedene Ängste zu bewältigen, dennoch ist die Angst zu Scheitern sehr prägnant. In einer solch schnellen Gesellschaft bekommen viele mal das Gefühl sie wären zu „langsam“. Gründe, weshalb man besonders oft eben diese Versagensangst hat, gibt es viele! Unter anderem kann eine ungünstig stehende Sternenkonstellation deine Panikattacken verstärken.

Diese Sternzeichen haben die größte Angst vorm Scheitern

Widder

Sie mögen zwar frei und ungebunden sein, aber eben genau diese Spontanität lässt sie auch sehr unruhig werden. Ständig machen sich Widder alle möglichen Gedanken zu den verschiedensten Themen. Gerade wenn es um wichtige Entscheidungen geht, sind die Widder-Geborenen hin- und hergerissen. Sie wissen nicht genau was richtig ist und verrennen sich meist so weit, dass sie eine große Angst gegen das Versagen entwickeln.

Jungfrau

Die Jungfrauen müssen immer alles unter Kontrolle haben. Alles muss organisiert und durchgetaktet sein – ist es das nicht, geht für sie eine Welt unter! Eine Kleinigkeit, die nicht so läuft, wie sie es geplant hatten und der mentale Zusammenbruch ist vorprogrammiert. Das Sternzeichen bekommt große Angst etwas falsch zu machen und verliert komplett das Selbstwertgefühl. Da hilft nur Zuspruch zu sich selbst oder von den engen Kreisen. Dennoch zuerst: Decke über den Kopf und Welt ausschalten!

Zwilling

Sie können eine Idee so sehr zerdenken, bis sie nur noch Angst davor haben: Zwillinge sind die Meister, wenn es um die Versagensangst geht. Am liebsten überlässt er, gerade bei Projekten, die Entscheidung lieber anderen. Denn das Sternzeichen möchte immer alles richtig machen und würde bei großer Entscheidungsgewalt total zusammenbrechen! Zu sehr möchten Zwillinge nicht scheitern und so geben sie liebend gern das Zepter weiter.