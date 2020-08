Diese 3 Sternzeichen haben einen Putzfimmel

Sie sind die ordentlichsten Sternzeichen, die es nur gibt. Nichts und niemand könnte sie von ihrem Putzwahn abhalten – es könnten sonst ganze Existenzen sterben, wenn das Staubkorn noch länger da bleibt! Bei diesen Menschen kannst du dir sicher sein, dass du immer eine aufgeräumte Wohnung vorfindest.

Bei manchen würde eine Aufräumaktion nicht helfen, da bräuchte man mindestens eine ganz Aufräumwoche. Alles liegt irgendwie überall rum, die Wäsche wurde mit Sicherheit schon eine ganze Weile nicht gewaschen. Es gibt sie, die Menschen, die das Chaos um sich herum lieben. Und dann gibt es die, die das kleinste Staubkorn auf der Kommode triggert – diese Sternzeichen haben einen krassen Putzfimmel!

Diese Sternzeichen sind besonders ordentlich

Jungfrau

Dadurch, dass Jungfrauen so besonders strukturiert durch den Alltag gehen, brauchen sie es Zuhause mindestens genauso ordentlich. Ganz nach dem Motto: „Clear space, clear mind“ (aufgeräumter Raum, aufgeräumtes Gedächtnis), lebt die Jungfrau in der saubersten Wohnung, die du je gesehen hast! Für sie ist Unordnung der Feind Nummer eins – gerade wenn es da um das eigene Zuhause geht.

Waage

Die Waage hasst das Chaos und unharmonische Situationen. Das gilt für alles Mögliche, so auch für die eigenen vier Wände. „Feng Shui“ ist ihnen ein Begriff und sie lieben es ihr Zimmer danach einzurichten. Das Sternzeichen hat einen besonderen Sinn für Ästhetik und da ist selten bis gar kein Platz für Unordnung. Und so erbarmt sich die Waage immer wieder aufs Neue den Putzlappen in die Hand zu nehmen. Anders hält man es auch einfach nicht aus!

Krebs

Der Wohlfühlfaktor muss beim Krebs gerade Zuhause stimmen. Er liebt es anderen eine Freunde machen zu können – und jeder findet ein kuscheliges Wohnzimmer schön! Jeden Tag aufzuräumen würde dem Sternzeichen auch nichts aus machen, aber er macht so gut wie keinen Dreck. Viel lieber räumt er alles direkt weg, denn Klamotten außerhalb des Kleiderschranks? Absolutes No-Go! Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen gewinnen jeden Streit