Diese Männer sind laut Sternzeichen wahre Romantiker

Auch wenn man schon einige Zeit zusammen ist – Romantik kann unbeschreiblich wichtig sein, um die Gefühle aufrecht zu erhalten. Manche Jungs sind aufgrund ihrer astrologischen Konstellation besonders romantische Liebhaber – andere hingegen nicht.

Rote Rosen, selbstgemachte Pralinen oder Candle-Light-Dinner: Wenn das genau das ist, was du in einem Mann suchst, dann bist du wohl ein/e wahrer Romantiker/in. Ob er dir aber genau das geben kann, ist eine andere Frage. Manchmal möchte man nämlich das volle Programm an Kitsch – aber nicht immer bekommt man das. Einige Jungs sind wahre Romantiker – zumindest laut dem Sternzeichen.

Diese Männer sind besonders romantisch

Fisch

Die Fische-Männer sind immer darauf aus, ihrem Partner etwas Gutes zu tun. In ihnen stecken wahre Empathen und können sich besonders gut in ihren Gegenüber hineinversetzen. Für sie steht Harmonie und das Gefühl etwas Gutes zu tun im Vordergrund und somit sind wahre romantische Liebhaber! Sie sind sehr fantasievoll in ihren Überraschungen und sorgen regelmäßig für großes Staunen.

Waage

Wenn dein Verehrer das Sternzeichen Waage trägt, kannst du dich auf ganz besondere Dates freuen. Diese Männer sind wahre Gentlemen und für sie gehört es zu den Basics, dir die Tür aufzuhalten und dir das Komplettpaket an Romantik und Aufmerksamkeit zu geben. Mal sind es Blumen, mal Autokino oder einfach nur „Netflix n‘ Chill“ – dieser Mann wird dich faszinieren!

Wassermann

Für den Wassermann ist Romantik nicht immer nur rote Rosen und Kitsch. Jungs mit dem Sternzeichen werden dich auf seine ganz eigene Art bezaubern und dir die Welt zu Füßen legen. Für sie zählt gerade das Spirituelle und wird dich auf eine magische Art und Weise bezaubern.

Löwe

Man könnte meinen bei dem ichbezogenen Löwen wäre kein Platz für Leidenschaft und ein Candle-Light-Dinner – aber falsch gedacht. Gerade dieses Sternzeichen liebt es seine/n Partner/in auf jede erdenkliche Weise zu verführen. Er wird dich auf Händen tragen und dir den Himmel der Romantik zeigen – außergewöhnlich und spannende Dates sind sein Spezialgebiet! Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen sind besonders verlogen