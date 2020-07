Diese 5 Apps helfen gegen Langeweile!

Hausaufgaben sind fertig, Freunde haben keine Zeit und Netflix hat auch keine guten Serien mehr. Langsam beschleicht sich die Langweile – was macht man da am besten? Einige Apps können die gähnende Leere wenigstens für eine kurze Zeit füllen!

Egal ob im Bus oder Zuhause: Manchmal überkommt einen einfach die pure Langeweile! Und damit bist du nicht alleine. Der Markt an Apps, deine Langeweile zum Schweigen bringen sollen, ist riesig. Vom virtuellen Rasen mähen bis zum Sterne stalken ist alles dabei. Damit du einen kleinen Überblick bekommst, hat KUKKSI dir einige rausgesucht!

Mit diesen Apps wird dir nie langweilig

Night Sky

In dieser App kannst du dir mit Hilfe von AR (Augmented-Reality) dir deinen Nachthimmel angucken – und das sogar am Tag und bewölktem Wetter! Egal ob Sternbilder, Satelliten oder andere besondere Sterne: Diese App bietet dir alles, was das Forscherherz in Sachen Nachthimmel braucht!

2048

Ein simples Spiel, welches aber hohes Suchtpotential birgt! Der Spieleherausgeber „Ketchapp“ ist ein wahrer Spezialist für kurzweilige Handyspiele und hat eine Vielzahl an zeitvertreibenden Games. Bei 2048 musst du Vierecke zusammenführen, um am Ende auf die Zahl 2048 zu erhalten. Es klingt ziemlich einfach, doch der ein oder andere hat schon Stunden gebraucht, um dieses Spiel zu beenden. Ein wahrer Helfer gegen Langeweile!

Quizduell

Einige dürften davon schon mal gehört haben. Denn „Quizduell“ war bereits 2014 ein echter Hype! In diesem Spiel beantwortest du Fragen rund um alle möglichen Themen im Leben gegen deine Freunde. Hier ist echtes Expertenwissen gefragt – mit Allgemeinwissen stößt du hier schnell an deine Grenzen! Sechs Runden gibt es, wer danach die meisten richtigen Fragen hat gewinnt.

Plopp

Die wohl kurioseste App in dieser Liste. Jeder hat schon mal Luftpolsterfolie in der Hand gehabt und weiß, wie befriedigend es ist, diese ploppen zu lassen. So heißt diese App auch: „Plopp“. Und der Sinn? Na, Luftpolsterfolie ploppen zu lassen – virtuell und immer dabei. Gibt es einen befriedigenden Zeitvertreib?

Instagram

Eigentlich eher ein Spaß, aber beim genaueren Überlegen ist Instagram wohl DER Freund und Helfer gegen Langeweile. Keine andere App schafft es so sinnlos und doch effektiv die Zeit rum zu kriegen. Wer alle Storys durch hat, wirft einen kurzen Blick auf die Entdecken-Seite von Instagram und schon sind zwei Stunden rum.