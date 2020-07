Diese 5 Sternzeichen sind die Ruhe selbst

In Streitsituationen kann es schnell mal hitzig werden – im schlimmsten Fall können sogar Teller fliegen! Doch nicht mit dieses Sternzeichen: Sie bringt nichts aus der Ruhe und würden sich erstmal entspannt einen Tee machen und die Gemüter abkühlen lassen. Doch welche Sternzeichen sind das genau?

Einfach mal chillen und nichts tun – für manche der absolute Horror, für die anderen das Lebensmotto schlechthin. Wir alle haben diesen einen Freund, den nichts aus der Ruhe bringt und diese auch ausstrahlt. Wenn die Welt untergeht würden Sie sich erstmal entspannt einen Cocktail organisieren.

Für diese Sternzeichen ist Unruhe ein Fremdwort

Schütze

Menschen mit diesem Sternzeichen sind damit beschäftigt, sich auf die positiven Dinge im Leben zu konzentrieren und sind somit wahre Ruhepole. Für sie wird jeder Rückschlag humorvoll aufgenommen und machen das Beste daraus. Situationen, die Stress bedeuten, meistern Schützen mit Bravour!

Waage

Die Meister der Ruhe: Waagen. Wie das Sternzeichen schon verrät, ist für sie die Ausgeglichenheit am wichtigsten – alles muss im Einklang sein. Und auch bei ihnen selbst: Waagen sind die Entspannung in Person und ihr emotionaler Haushalt ist stets stressfrei. Für das Umfeld ein wahrer Segen.

Fische

Durch ihre Verträumtheit sind Fische in der Lage, sich nie aus dem Konzept bringen zu lassen. Oft suchen sie Flucht in Tagträumen und entfliehen so dem Alltag – so können sie sich von den belastenden Erlebnissen des Lebens erholen! Manchmal sind Fische aber auch genau deshalb nicht ganz so bei der Sache. Sie sind zwar entspannte Mitmenschen, aber aber manchmal eine leichte Konzentrationsschwäche.

Zwilling

Für sie gibt es nur ihren eignen Weg und den gehen sie sehr zielstrebig! Dieses Sternzeichen wirkt dabei schon beinahe egoistisch und egozentrisch, was das Zusammenleben mit ihm nicht gerade einfacher macht. Wenn es hart auf hart kommt, sind sie aber da und strahlen dabei eine immense Ruhe aus.

Jungfrau

Durch ihre diplomatische und entspannte Art sind Jungfrauen wahre Meister im chillen! „Da wo kein Stress ist, sollte auch keiner gemacht werden – so lautet das Lebensmotto der Jungfrau. Ein harmonisches und ruhiges Zusammenleben ist ihnen sehr wichtig – anstatt die kleinsten Probleme immer wieder anzusprechen, fokussieren sie sich auf das Große und Ganze.