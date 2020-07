Diese 3 Sternzeichen sind wahre Morgenmenschen

Früh aus dem Bett, schnell duschen, fertig machen und los gehts! Für die meisten unvorstellbar, doch es gibt sie: die berühmte Morgenmenschen und auch das Sternzeichen kann auf die Aufstehzeit beinflussen.

Sich morgens aus dem Bett zu hieven, kann für einige eine echte Qual werden. Doch nicht für die berühmt, berüchtigten Morgenmenschen! Für sie ist der Morgen die Zeit am Tag, in der sie am produktivsten sind. Und auch einige Promis wie Mark Zuckerberg, Heidi Klum oder Rihanna gehören dazu und stehen morgens zeitig auf, um alle To-Do’s abzuarbeiten.

Die Sternzeichen sind morgens sofort am Start

Widder

Der Widder kann gar nicht früh genug mit seinem Tag starten! Auf ihn warten seine Leidenschaften, die er mit großer Begeisterung ausübt. Sei es Sport, kochen oder doch an dem neuen Start-Up arbeiten. Früh aus den Federn und ran an die To-Do-Liste! Widder finden immer neue Sachen, die sie gerne machen möchten – beruflich und freizeitlich! Und all diese Dinge brauchen natürlich Zeit und so kommt es nicht gerade selten vor, dass der Widder vor 6 Uhr morgens schon auf den Beinen sieht.

Jungfrau

Organisation wird bei der Jungfrau groß geschrieben und Ausschlafen ist ein Fremdwort. Sich am Sonntag hinsetzen und die nächste Woche durchplanen? Ganz normal für das Sternzeichen! Einer der Gründe, warum sie spontan auch nie Zeit haben. Die Jungfrau hasst stressige Situationen und so gibt ihr gerade die Ruhe des Morgens viel Energie, die sie über den auch braucht.

Schütze

Ganz nach dem Motto: „Die Welt wartet da draußen auf mich“ kann der Schütze es gar nicht erwarten, morgens aus den Federn zu springen. Für ihn steht das Abenteuer auf der Tagesordnung – Träume erfüllen sich schließlich nicht selbst! Die Zeit, die andere mit schlafen vergeuden, verbringt dieses Sternzeichen lieber damit zu meditieren, ins Gym zu gehen oder einfach damit, den nächsten Kurztrip ins Ausland zu planen. Schon gelesen? Diese 5 Sternzeichen sind die Ruhe selbst