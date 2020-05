Diese 4 Sternzeichen sind besonders romantisch!

Monatelang keine romantische Geste bekommen? Ist der Partner wirklich so unromantisch oder hat es doch was mit dem Sternzeichen zutun? Diese vier gehören zu den ganz großen Romantikern!

Löwen sind romantischer als Jungfrauen? Im Sinne der Sternzeichen garantiert! Egal ob es lange Spaziergänge sind, ein Picknick in der Abendsonne oder ein klassisches Rosenblätter-Bad im Kerzenschein: Manche Sternzeichen stehen einfach total auf Romantik – diese kommt aufgrund der schnelllebigen Zeit etwas zu kurz. Wenn du auf Kerzenlicht, Kaminfeuer und Rosenblätter total abfährst, solltest du dir einen Löwe oder Krebs holen. Doch auch noch zwei andere Sternzeichen können total romantisch sein.

Gehörst du zu den Romantikern?

Waage

Waagen sind die empathischsten Menschen und können sich sehr gut in den Gegenüber hineinversetzen! Genauso ist es auch bei den Liebsten: Durch ihr aufmerksames Zuhören achtet die Waage auf Kleinigkeiten, mit denen sie den Partner überrascht. Sie lieben es Geschenke zu machen und anderen so eine Freude zu machen!

Löwe

Mit seiner Leideschaft und großem Herz gehören Löwen zu den romantistischen Sternzeichen! Sie legen einen großen Wert auf eine tiefe und lange Beziehung und gehören somit zu den großen Romantikern. Löwen lieben es gemeinsame Momente zu verbringen!

Krebs

Der Krebs gibt sich ganz seinen Gefühlen hin. Das Sternzeichen liebt es seine Fürsorge zu zeigen, kann stundenlang zuhören und hat eine tiefe Verbindung seinem Partner. Bei romantischen Erlebnisse macht der Krebs keinem so schnell was vor!

Stier

Für den Stier braucht es etwas Zeit, bis Vertrauen gefasst hat. Wenn es aber soweit ist kann sich sein/seine Partnerin gar nicht mehr vor Geschenken zu Zuneigung retten! Stiere glauben noch an die wahre Liebe und sind treue Begleiter. In ihnen stecken kleine Philosophen, die niemals nein zu lange Spaziergänge in der Abendsonne sagen würden.