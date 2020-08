Diese 4 Sternzeichen haben gar keinen Style

Klar, jeder hat mal einen schlechten Tag, wo die Klamotten im Halbschlaf ausgewählt wurden. Sobald man wach ist, fragt man sich auch nur, wie man es schaffen konnte dermaßen komisch auszusehen – doch manche schießen den Vogel komplett ab. Nicht, dass alles verloren wäre, aber eine gute Grundlage sieht anders aus.

So wie viele einen natürlichen Sinn für Mode besitzen, gibt es eben auch das komplette Gegenteil. Egal, wie sehr sie es versuchen die Teile richtig zu kombinieren – es klappt einfach nicht so richtig. Natürlich kann man da auch einiges lernen und sich erarbeiten! Dennoch ist der Sinn für einen guten Style bei einigen einfach ausgelassen worden.

Diese Sternzeichen haben einen größeren Hang zum Fashion-Fauxpas

Wassermann

Wassermänner mögen auch noch so experimentierfreudig sein, manchmal ist zu viel auch tatsächlich zu viel. „Wilde Looks und verrückte Styles“ sind das Motto des Sternzeichens! Damit trifft er hin und wieder einen wirklich gelungenen Hingucker, aber größtenteils fragt man sich als Außenstehender, was sich denn der Autor dabei gedacht hat. Solange es dem Wassermann selbst gefällt, ist er aber mehr als zufrieden!

Widder

Durch seine gewisse Engstirnigkeit ist der Widder selten offen für neue Moderichtungen. Einer der Gründe, warum er eigentlich immer noch dieselbe Art Klamotten trägt, wie vor zehn Jahren. Der Widder fühlt sich eben in genau diesen Klamotten wohl! Ein wirklicher Trendsetter wird er so aber nicht.

Schütze

Du kannst dich als Schütze aber auch wirklich nie entscheiden was du anziehen möchtest! Es gibt einfach zu viele Auswahlmöglichkeiten und alle wären es wert getragen zu werden. Deine Freude neue Stilrichtungen zu entdecken und sie miteinander zu kombinieren in allen Ehren – aber glaubst du nicht auch, dass du ein bisschen übertreibst?

Zwilling

In dir gibt es zwei ganz starke Extreme – so auch beim Geschmack in Mode. Du wirst dir bei der Wahl deiner Hose in Kombination mit dem T-Shirt nicht einig. Also machst du eben einen Kompromiss. Fataler Fehler! Vielleicht solltest du mal einen Crashkurs besuchen, wie du die Teile richtig kombinierst. Es ist noch nichts verloren! Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen haben einen besonders guten Style