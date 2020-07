Diese 4 Sternzeichen feiern am heftigsten

Dieser eine Freund, der ständig beim Feiern abhanden kommt, dann aber fünf neue Freunde findet und natürlich nach drei Drinks betrunkener ist: Wer kennt ihn nicht? Sie lassen es ordentlich krachen beim Feiern – doch welches Sternzeichen ist auf einer Party gar nicht mehr aufzuhalten?

Man kann von Clubs halten, was man möchte, bei manchen setzt aber beim Feiern einfach immer irgendwas aus – und sie eskalieren komplett. Dahingestellt ob im Club oder doch nur bei der Homeparty. Sie sind mit für die lustigsten Geschichten verantwortlich und sollten bei der nächste Party definitiv dabei sein!

Diese Sternzeichen dürfen auf keiner Feier fehlen

Zwilling

Der Zwilling und seine zwei Persönlichkeiten – es ist nicht unüblich, dass Menschen mit diesem Sternzeichen zwei völlig unterschiedliche Seiten haben. Manchmal sogar soweit, dass sie eine intro- und extrovertierte Persönlichkeit haben und letzteren wird gerade bei Partys rausgeholt. Damit bringen Zwillinge jeden Abend in Schwung und wissen ganz genau, wie man eine erinnerungsreiche Party feiert.

Löwe

Das Leben des Löwen ist an sich schon Party genug. Für ihn gibt es keine langweiligen Abende mit Freunden – es muss immer irgendwas passieren. Mit diesem Sternzeichen werden sogar „Netflix and Chill“-Abende oder banale Autofahrten zu großen Abenteuern – jedenfalls machen sie es zu einem. Löwen können nicht anders als immer gute Laune zu verbreiten!

Widder

Mit seinem extrovertierten Charakter beweist der Widder immer wieder, wie schnell man Fremde zu Freunde machen kann. Schnell hat er deswegen neue Leute gefunden, welche die Nacht zum Tag machen – Spontanität ist für den Widder kein Fremdwort. So ist Chaos, aber auch ein lustiger Abend mit diesem Sternzeichen vorprogrammiert.

Krebs

Beim Krebs geht es beim Feiern gar nicht um Clubs, sondern viel mehr und eine „gemütliche“ Gartenparty, die er selbst organisiert. Liebevoll kümmern sich Krebse um ihre Gäste – und das manchmal etwas zu sehr. Und so kommt es auch mal dazu, dass der erste schon for Mitternacht über dem Klo hängt, aber auch nur deswegen, „weil das Trinkspiel so gut war“! Schon gelesen? Diese 5 Sternzeichen sind die Ruhe selbst