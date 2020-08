Diese 3 Sternzeichen sind Overthinker

Bei wichtigen Entscheidungen sollte man sich eher Zeit lassen, als alles zu überstürzen. An sich verständlich für alle, aber es gibt immer wieder diese Kandidaten, die einfach nicht vom Gedankenkreislauf ablassen können. Rein von der Astrologie denken einige Sternzeichen deutlich mehr nach, als andere!

Gerade in stressigen Situationen kann es mal dazu kommen, dass man mehr nachdenkt als man eigentlich sollte. Ganz verständlich, denn man möchte ja auch nichts falsch machen. Doch einige Sternzeichen betreten ein ganz neues Level beim Nachdenken und sind totale Overthinker! Kein Gedanke wurde nicht mindestens 50 Mal durchgedacht – in allen möglich Szenarien versteht sich.

Diese Sternzeichen denken viel zu viel nach

Fisch



Der Fisch ist eher in sich gekehrt und liebt es die Gedankenkreise mit sich selbst zu drehen. Den ganzen lieben langen Tag könntest du einfach vor dich hinträumen und deine Traumwelten weiter ausbauen. Kreativität steht bei dir weit oben, was dir die Möglichkeit gibt all das Chaos im Kopf niederzubringen. Und so bringst du die „fiktive Welt“ gerne mal in die reale und verarbeitest so die Gedanken.

Zwilling

Die Frage „Was wäre wenn?“ kommt dir mit Sicherheit bekannt vor. Besonders gut wahrscheinlich sogar, denn du gehörst zu den ganz großen Overthinkern! In deinem Kopf kreisen ständig verschiedenste Situationen, die vielleicht irgendwann passieren könnten. Dein Vorteil: Du denkst extrem schnell und es dauert meist nur wenige Sekunden bis du wieder einen neuen aufkeimenden Gedanken hast. So sind es zumindest nicht immer dieselben Fragen, die du dir stellst.

Jungfrau

Obwohl die Jungfrau eigentlich sehr strukturiert und organisiert im Leben steht hat sie einen ganz besonderen Drang alles zu zerdenken! So ein durchgetaktetes Leben hat auch seine Kosten. Und so kommt es nicht selten vor, dass bei der Planung das Sternzeichen alle möglichen Worst-Case-Szenarien durchgeht. Für alle Eventualitäten muss es schließlich eine adäquaten Lösung geben! Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen sind besonders pessimistisch