Bitch Bibel: Darum geht es in dem Buch von Katja Krasavice!

Sie schreibt mit 23 Jahren ihre Biografie: Katja Krasavice wird zur Bestseller-Autorin mit ihrer „Bitch Bibel“! Darin berichtet die Sängerin über ihre Vergangenheit und über ihre Familie, über die sie sonst eigentlich kaum spricht.

Anfang des Jahres veröffentlichte Katja Krasavice ihr erstes Album „Boss Bitch“, mit dem sie krass erfolgreich war. Sie landete sogar auf Platz eins der deutschen Charts! Gerade musste der YouTube-Star die Tour wegen des Coronavirus abbrechen – schon steht ihr nächstes Mega-Ding in den Startlöchern!

„Der Grund warum ich nie über meine Familie geredet habe“

Am Montag ließ Katja die Bombe auf Instagram platzen: „JA – ihr habt richtig gelesen! Ein gesamtes Buch mit 100% Wahrheit und jeder Sekunde meines Lebens“. Damit kündigte die 23-jährige den Vorverkauf ihrer Biografie „Bitch Bibel – Sei kein Opfer und sie werden dich anbeten“ an, welches am 3. Juni erscheint. In dem Buch sollen dunkle Geheimnisse über ihrer Familie stehen, was ihr Vater der Familie angetan hat, ziemlich versaute Dinge und sie schreibt auch über ihren Erfolg – ein Buch ganz á la Katja Krasavice. Nach dem Buch sollen die Leser sie besser kennen als manche ihrer Freunde, schrieb Katja in ihrer Ankündigung. „Und – wie ich dem Leben den Mittelfinger gezeigt habe und bekannt geworden bin, was meine Taktik war und wie andere anbissen wie Fische an einen haken“, schreibt Katja Krasavice bei Instagram.

Nach einem Tag schon auf Platz eins auf Amazon

Die Sex-Youtuberin geht prompt mit ihrer 208-seitigen Biografie auf Platz eins auf Amazon. Einmal mehr beweisen ihre Fans, wie heftig sie ihr Idol unterstützen! Sie selbst postet dazu auf Instagram: „Wer hätte gedacht, dass mein krankes Leben eines Tages mal auf Platz eins geht, wow! Glaubt mir, dieses Buch ändert nicht nur mein Leben, sondern auch eures, wenn ihr es gelesen habt, ich habe Gänsehaut.“