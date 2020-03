Die 5 besten Europa-Kurztrips

Die Tage werden langsam länger, die Motivation sich zu bewegen größer – der Sommer naht! Die perfekte Zeit, um sich aus der Winterruhe rein in den nächsten Urlaub zu stürzen!

Die kalten Tage sind einfach demotivierend und so richtig Kraft kann man bei den ein bis zwei Sonnentagen auch nicht tanken. Eine bessere Zeit um zu reisen gibt es eigentlich nicht, gerade weil die Flug- und Hotelpreise in der Nebensaison bis zu 70 Prozent günstiger sind! KUKKSI verrät dir, wo du am besten in Europa deinen nächsten Kurzurlaub verbringen kannst.

Hier solltest du definitiv hin