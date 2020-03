Darum schaut dein Hund dich beim Häufchen machen an!

Wenn du mit deinem Vierbeiner draußen bist, ist dir mit Sicherheit schon eine Sache aufgefallen: Beim Häufchen machen guckt er dich immer wieder an. Doch wieso macht das dein Hund? Das Geheimnis wurde jetzt gelüftet!

Du bist mit deinem Hund draußen und du merkst, es ist bald soweit: Dein Hund bringt sich in Stellung, macht sein Häufchen und schaut dich dabei an. Doch wieso ist das eigentlich so? Dafür kann es mehrere Gründe geben – aber was steckt wirklich dahinter?

Darum schaut dich dein Hund an

Belohnung: Vielleicht wartet dein Vierbeiner auf das Leckerli, dass er früher als Welpe nach dem großen Geschäft bekommen hat.

Ist der Platz okay? Als Rudelführer bist du Ansprechpartner Nummer 1 für deinen treuen Gefährten! Bei wichtigen Sachen möchte er sich vergewissern, ob es okay ist, was er gerade macht – auch beim Häufchen machen!

Sicherheit: Deine Hund ist gerade in einer sehr schwachen Situation. Wenn er jetzt angegriffen wird, ist er ziemlich schutzlos und mit dem Blickkontakt möchte er sich vergewissern, ob du auf ihn aufpasst!

Privatsphäre: Das komplette Gegenteil kann auch der Fall: Dein Hund möchte einfach in Ruhe aufm Pott sitzen und fühlt sich ziemlich beobachtet von dir.

Kurz anschauen ist okay – zu lange kann zum Problem werden

Grundsätzlich ist es also nichts Schlimmes, wenn dein Hund dich beim Geschäft anschaut. Er möchte sich in den meisten Fällen bei dir versichern, dass du d’accord mit dem gewählten Platz zufrieden bist und auf ihn aufpasst. Starr ihn lieber nicht zu lange an, sonst macht er im worst case gar kein Häufchen mehr in deiner Gegenwart – und das will wohl wirklich niemand. Und egal, aus welchem Grund dich dein Hund anstarrt: Er vertraut dir voll und für diese Treue sollte er definitiv mit einem Leckerchen belohnt werden. Schon gelesen? Diese Lebensmittel solltest du deinem Hund nie geben