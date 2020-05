Mila Kunis: 11 spannende Fakten über die Schauspielerin!

Mila Kunis hat schon in so einigen Blockbustern mitgespielt – unter anderem war die Schauspielerin in „Bad Spies“, „Nie wieder Sex mit der Ex“ oder „Date Night – Gangster für eine Nacht“ zu sehen. KUKKSI hat spannende Fakten zu dem Hollywood-Star zusammengefasst!

Spätestens seit „Freunde mit gewissen Vorzügen“ kannten alle Mila Kunis und ist aus der Schauspielwelt nicht mehr wegzudenken. Ihren ersten Durchbruch hatte sie jedoch in der Sitcom „Die wilden Siebziger“. Doch auch ernstere Rollen wie im Psychothriller „Black Swan“ konnte die 36-Jährige gut verkörpern. Neben ihrer Schauspielerei ist sie auch noch Synchronsprecherin.

Spannende Fakten über Mila Kunis