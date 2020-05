Das sind die 4 loyalsten Sternzeichen

Jeder hat schon mal den falschen Menschen vertraut und wurde bitter enttäuscht. Kein schönes Gefühl – möglich, dass diese Person sehr unehrlich veranlagt ist. Welche sind die loyalsten Sternzeichen, auf die man sich immer verlassen kann?

Egal ob in der Freundschaft oder Beziehung: Loyalität gehört zu den wichtigsten Eigenschaften! Auf manche Menschen kann man sich eher verlassen – von anderen wiederum sollte man deutlichen Abstand halten. Und fragst du dich manchmal, ob dein potentieller Partner wirklich loyal ist? Das ist einer der wichtigsten Eigenschaften in der Beziehung. Gewisse Sternzeichen haben eine ehrliche Ader. Welche das sind, verrät KUKKSI hier.

Diese Sternzeichen sind besonders treu

Skorpion

Sie haben anfänglich Schwierigkeiten ihr Vertrauen aufzubauen. Solltest du aber zu den glücklichen zählen, denen er dieses schenkt, wird er bis zum bittere Ende an deiner Seite stehen. Manchmal kann es sein, dass Skorpione aus Selbstschutz andere verletzen, bevor sie es können – Loyalität ist ihnen aber sowohl in der Partnerschaft, als auch in Freundschaften sehr wichtig.

Krebs

In Sache Loyalität macht dem Krebs so schnell keiner was vor. Sie pflegen ihre leidenschaftlich ihre Beziehungen und könnten sich ein Leben ohne ihre Liebsten nicht vorstellen! Das macht den Krebs zu einer der loyalsten Sternzeichen. Sollte dein Partner also das Sternzeichen sein, hast du den absoluten Jackpot gewonnen.

Steinbock

Wenn man ein Problem hat und man nicht weiter weiß, ist der Steinbock einer der ersten, der Hilfe anbieten wird! Auch bei ihm dauert es zwar eine Weile, bis er jemanden an sich heranlässt – denn durch seine offene und herzliche Art wurde er öfter ausgenutzt. Sicher ist aber immer: Steinböcke halten, was sie versprechen.

Stier

Stiere sind Kämpfernaturen. Wer zu ihrem engsten Kreis zählt hat es sich redlich verdient und wird es nich bereuen! Egal ob in Partnerschaften oder Freundschaften: Dem Stier ist Loyalität wichtiger als alles andere!