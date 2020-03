Festival abgesagt: So verbringt Dagi Bee die freie Zeit!

YouTube-Star Dagi Bee musste erst letztens ihre Festivaltour wegen Corona verschieben, die eigentlich demnächst starten würde. Nun hat die YouTuberin verraten, wie sie ihre freie Zeit verbringt.

Mit vier Millionen Abonnenten auf YouTube und 6,1 Millionen Followern auf Instagram gehört Dagmar Kazakov zu den erfolgreichsten Influencern in Deutschland. Ihre „Pop-Up-Festival-Tour“ würde im April eigentlich starten – wegen Covid-19 musste sie diese jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verschieben. Was macht Dagi in ihren freien Tagen?

Fortnite, kochen und Zula

Die meisten von uns bleiben zu Hause und werden nur gebeten, für die nötigsten Erledigungen raus zu gehen – daran hält sich auch Dagi Bee. Die Influencerin hat Meetings via FaceTime, arbeitet im Home Office und hat natürlich eine ganze Menge Freizeit. Die verbringt sie natürlich mit ihrem Mann Eugen Kazakov und Hündin Zula! Zusammen mit Eugen haben die beiden einen Twitch Kanal „Cheeatoz“, wo sie fast täglich live gehen, ein paar Runden zocken oder kochen. Gerade in ihren Instagram-Storys postet die 25-jährige regelmäßig sehr gern Essen!

Dagi macht seit Jahren schon Home Office

Ansonsten produziert die gebürtige Polin weiterhin Videos für ihren YouTube-Kanal oder geht mir Hündin Zula ausgiebig am Rhein spazieren. Alles in Allem hat sich für Dagi relativ wenig verändert, da die Influencerin seit Jahren schon selbstständig ist und größtenteils sowieso schon von Zuhause arbeitet.