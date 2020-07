Dagi Bee: Sie spricht offen über ihre Beauty-OP’s

Immer öfter wird über den Körper von Dagi Bee spekuliert und was sie genauhat machen lassen hat. Die YouTuberin hat auf die ganzen Spekulationen keine Lust mehr und macht nun ein Video über ihre Schönheits-OP’s, um die Gerüchte aus der Welt zu schaffen.

Dagi Bee muss sich immer wieder Kommentare gefallen, was sie denn jetzt neues an sich hat machen lassen hat. „Gib doch mal deine Brustvergrößerung zu“ oder „Man sieht, dass du was machen lassen hast“ sind nur einige wenige, noch harmlose Kommentare. Der Biene hat es jetzt gereicht und beantwortet in ihrem neusten Video alle Fragen rund um ihre Beauty-Op’s!

Zähne bleachen und Fett absaugen

Eine Userin fragte Dagi: „Hattest du als Jugendliche einen Makel, den du beheben wolltest?“ und tatsächlich ist die YouTuberin früher sehr unsicher gewesen – gerade was ihren Bauch betrifft. Sie hat schon oft überlegt, sich Fett absaugen zu lassen, doch damit möchte die Blondine bis nach einer Schwangerschaft warten. „Es macht eigentlich mehr Sinn, wenn ich erstmal schwanger werde, und es danach eventuell mache“, so die 25-Jährige. Auch hat Dagi sie öfter die Zähne bleachen lassen – was offiziell als Beauty-Eingriff zählt, doch wer macht das heute nicht?

Gegen Bodyshaming

Der wohl krasseste Eingriff ist das Aufspritzen ihrer Lippen, gesteht die Influencerin. Sie hat empfand sie als zu dünn und da es mittlerweile die Möglichkeit gibt da nachzuhelfen: Wieso nicht? Doch für Dagi sind Schönheits-Operationen nichts verwerfliches, jeder soll sich im eigenen Körper wohlfühlen. Und wenn das für den einen heißt, sich die Brüste vergrößern zu lassen oder eine Nasen-OP zu machen, dann sei das absolut okay für sie.