Dagi Bee: Sie steigt ins Musikbusiness ein

Dagi Bee und ihr Mann Eugen Kazakov starten zusammen in die Musikbranche! Dagi wird aber nicht selbst am Mikrofon stehen – denn die beiden treten bei ihrem neuen Label hinter die Kulissen. „23Hours“ heißt die neuste Idee der erfolgreichen Geschäftsfrau und Influencerin. Es ist nicht die erste gemeinsame Firma des Ehepaars – kann sich das Musik-Label integrieren?

Mit 6,2 Millionen Followern auf Instagram hat Dagi Bee eine der größten Reichweiten in Deutschland. Die 25-Jährige hat in der Vergangenheit bewiesen, dass in ihr mehr steckt, als nur Beauty-Tutorials und Challenges. Zuerst startete sie mit ihrem Online-Shop „DAGI SHOP“ und seit Ende 2018 hat sie auch ihre eigene Make-up-Linie „Beetique“. Doch der Shop schließt nun demnächst und Dagi kündigte bereits an, dass da etwas Größere auf die Fans zukommt. Nun releast sie, zusammen mit ihrem Mann Eugen Kazakov, ein eigenes Musik-Label!

Dagi Bee startet „23Hours Music“

Das neue Projekt von Dagi und Eugen heißt „23Hours Music“ und kümmert sich in erster Linie um Musik- und Videoproduktionen. Aber auch die Vermarktung von Influencern und Künstlern fallen in das Programm der neuen Firma. „Ich habe selbst bei Freunden gesehen, was es bringen kann, wenn Influencer in die Musikpromotion integriert werden“, sagt Dagmar Kazakov gegenüber der WirtschaftsWoche. Sie ist sich sicher, dass sie und ihr Mann das nötige Wissen für einen solch großen Schritt haben: „Wir haben das Know-how und die Erfahrung, um Künstler und einzelne Veröffentlichungen nach vorne zu treiben.“

Von Schmink-Tutorials zur Unternehmerin

Seit 2012 ist Dagi Bee in der Social-Media-Welt Zuhause. Anfangs waren das hauptsächlich Beauty-Tutorials oder Boyfriend-Challenges zusammen mit ihrem damaligen Freund LionT. Doch 2015 trennte sich das Paar und die Blondine startete erfolgreicher den je durch. Heute ist ihr Mann Eugen immer mit dabei und gemeinsame gründen sie Firma „Beetique GmbH“. Eugen ist aber auch sonst bei verschiedensten Dreh’s mit am Start und kennt sich hinter den Kulissen mindestens genauso gut aus, wie seine Frau!